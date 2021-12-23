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Кулеба отреагировал на указ Зеленского по поводу высказываний о внешней политике страны

Указом президента ответственность за именно официальные заявления от имени государства возлагается на президента, премьер-министра и главу МИД

сегодня, 08:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook дал свое разъяснение президентского указа "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства". Согласно данного указа комментировать внешнеполитический вектор государства могут только три топ-чиновника – президент, премьер и глава МИД. 

Кулеба отреагировал на указ Зеленского по поводу высказываний о внешней политике страны

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Кулеба уточнил, что неправильно трактовать этот президентский указа, как запрет всем остальным лицам в Украине комментировать внешние дела страны. Своим указом Владимир Зеленский лишь обозначил перечень лиц, которые несут прямую ответственность за курс с страны. Следовательно, лишь они имеют право от имени государства делать те или иные заявления на официальном уровне.

При этом министр подчеркнул, что указ Зеленского не есть прямым запретом всем остальным дипломатам, политикам, общественным деятелям высказывать свою точку зрения относительно внешней политики Украины в публичной плоскости. Президент лишь подтвердил, что в основе внешней политики Украины лежит выполнение основных норм Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях, где четко прописано, кто и за что отвечает во внешней политике. Следовательно, иметь право говорить от имени Украины могут лишь те чиновники и политики, которые имеют на это определенные права.

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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159595182723389
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