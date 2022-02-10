Кулеба объяснил слова Макрона о "решающих ближайших днях" для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит общественность и СМИ не воспринимать буквально сказанное президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам встречи с президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским о том, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД заявил во время брифинга.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба назвал Эммануэля Макрона политиком, который имеет достаточно опыта, чтобы публично озвучивать свои ощущения ситуации, но при этом это только его ощущения, которые не основываются ни на чем другом. И нет никакого смысла называть конкретные даты календаря, озвучивать какие-то цифры. Единственное, что нужно в сложившейся ситуации – это планово работать.

Министр напомнил, что уже в конце 2021 года рейтинговые СМИ трубили, что вот-вот в Украине начнется война, но прошел декабрь – вторжения не произошло. Затем наступил январь, нам снова обещали войну, январь закончился. Теперь вот прогнозы озвучивают на февраль, забывая, что дипломатический процесс не прекратился, он продолжается.

Также Дмитрий Кулеба уточнил, что не было от Макрона никаких предложений по итогам визита в Россию, от него поступили только предложения и именно предложения обсуждались на встрече с президентом Зеленским.

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