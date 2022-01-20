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Кулеба об ударных санкциях США: перекроют кислород российской экономике

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет санкций против России, который нанесет "разрушительный" удар по ее экономике

сегодня, 13:34
Автор:

Кравцев Сергей
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США подготовили пакет санкций для России, которые не оставят шансов удержаться на плаву российской экономике. Решение о введении именно такого пакета санкций уже принято. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба об ударных санкциях США: перекроют кислород российской экономике

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, что США определили сектора российской экономики, которые могут больше всего пострадать в случае готовности Путина пойти на вторжение в Украину. Таких санкций ранее Запад еще не вводил. Если механизм санкций будет запущен, то это станет сокрушительным ударом для российской экономики.

По словам Дмитрий Кулебы, подробности пока что нет смысла раскрывать, поскольку сейчас остаются последние моменты, которые США согласовывают с европейскими партнерами. 

Если говорить в общем, отметил Кулеба, то новый пакет санкций способен "перекрыть кислород российской экономике". К тому же изоляция России вырастет в разы. Москва перестанет иметь доступ к целому ряду важных для ее развития технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" – министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад не только проводить разъяснительную работу со своими российским и коллегами-дипломатами о том, что вторжение в Украине может повлечь убийственные санкции, но и вводить эти самые санкции уже сейчас. Министр считает, что действовать нужно на опережение, чтобы потом не было слишком поздно. Резников подчеркнул, если произойдет российское вторжение, то оно коснется не только Украины и России, станет проблемой для этих страна, но оно затронет также всю Европу. 



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