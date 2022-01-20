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Резников просит Запад не откладывать санкции против РФ до вторжения, а вводить их сейчас

Министр обороны Алексей Резников заявил, что вторжение России будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, а для всей Европы

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Вторжение российских войск в Украину станет катастрофой не только для украинцев, но и для всех жителей Восточной Европы. Поэтому уже сейчас Западу нужно действовать на опережение, не откладывать введение санкций против Москвы, дожидаясь вторжения. Нужно сделать все возможное, чтобы этого вторжения не произошло. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "ВВС".

Резников просит Запад не откладывать санкции против РФ до вторжения, а вводить их сейчас

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников отметил, Европе нужно уже сейчас наперед просчитать все последствия от российского вторжения, ведь тогда на границе Украины и Польши, а, возможно, Польше и Германии будут миллионы беженцев. Люди будут просто убегать от войны и не пустить их в ЕС будет невозможно.

Также министр обороны отметил, что вторжение будет "очень тяжелым для россиян". Поэтому Резников в очередной раз обратился к дипломатам стран-партнеров Украины с призывом во время переговоров с россиянами еще раз донести им все последствия намерения пойти в наступление.

По словам главы Минобороны, главным убеждающим аргументом во время общения с россиянами могут стать санкции, о которых сегодня много говорят на Западе, но которые пока что никто вводить не собирается. Резников считает, что санкции лучшее ввести уже сейчас, до вторжения, а не после него, когда уже будет поздно.

Резников подытожил, западным партнерам и друзьям Украины важно понимать, что в случае, если Россия пойдет в наступление – война придет не только в Украину, но и на территорию восточной Европы.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60055467
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