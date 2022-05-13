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Кулеба назвал две проблемы с вооружением, которые зависят от позиции Запада

Украина ждет самого мощного оружия от западных союзников

сегодня, 15:58
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина начала получать оружие, которое уже помогает давать отпор российским оккупантам. Но в то же время есть две нерешенные проблемы, которые существенно сдерживают боевой потенциал ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время встречи глав МИД G7 в Германии.

Кулеба назвал две проблемы с вооружением, которые зависят от позиции Запада

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр признал, что часть вооружения от США и европейских партнеров уже находится на фронте и очень сильно помогает украинским военным. В то же время, подчеркнул Дмитрий Кулеба, есть нерешенным вопрос с поставками реактивных систем залпового огня MLRS. Затягивание с решением этого вопроса очень сильно мешает украинской армии, не давая перейти к новым маневрам в боях с агрессором. Кулеба отметил, что он детально обсудил эту тему с министрами G7 и Украина очень сильно надеется, что вскоре этот вопрос будет решен.

По словам Дмитрия Кулебы, второй нерешенный вопрос с бородой. Его время от времени подымают, но к его решению так никто и не приступил. Уже скоро 3 месяца, как идут активные осуждения о предоставлении Украине современной авиации. 

Дмитрий Кулеба признался, что, если с поставками MLRS вопрос можно будет закрыть очень быстро, то как быть с предоставлением Украине от западных союзников авиации пока непонятно. Консультации ведутся постоянно, но к конкретным решениям пока никто не выходит.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал одно условие.

Также издание "Комментарии" сообщало — России придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево, силы на исходе. 



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