logo

BTC/USD

30277.60

ETH/USD

2070.79

LTC/USD

69.22

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал условие

Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно

сегодня, 13:22
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он как и прежде готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом главное условия с его стороны согласиться на такие переговоры состоит в том, чтобы был откровенный диалог, без ультиматумов с российской стороны. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу "Rai 1". Текст интервью опубликован в Телеграмм-канале президента Украины.

Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал условие

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он готов к переговорам с Путиным. Важно лишь понимать, о чем с ним говорить. Если такой разговор и состоится, то он должен произойти без посредников и с условием, что не будет озвучивается российской стороной никаких ультиматумов. 

По словам Зеленского, о возможности переговоров с Путиным с каждым днём говорить всё сложнее, потому что становятся известны все новые и новые факты преступлений российских захватчиков на тех территориях, которые ВСУ освобождают.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня разговаривать с Россией невозможно, не имея крепкую позицию. Украина имеет большую поддержку мировых лидеров, США, Канады. Все они едины во мнении, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. По крайней мере, об этом говорят президент и главы правительств. Но важно понимать, что без мощной, боеспособной армии и Украина за столом переговоров будет слабой. Поэтому украинские защитники, выбивая оккупантов и освобождая украинские земли, помогают тому, чтобы позиция Украины на переговорах, которые могут состояться, была сильной и надёжной.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!