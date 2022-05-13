Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он как и прежде готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом главное условия с его стороны согласиться на такие переговоры состоит в том, чтобы был откровенный диалог, без ультиматумов с российской стороны. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу "Rai 1". Текст интервью опубликован в Телеграмм-канале президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он готов к переговорам с Путиным. Важно лишь понимать, о чем с ним говорить. Если такой разговор и состоится, то он должен произойти без посредников и с условием, что не будет озвучивается российской стороной никаких ультиматумов.

По словам Зеленского, о возможности переговоров с Путиным с каждым днём говорить всё сложнее, потому что становятся известны все новые и новые факты преступлений российских захватчиков на тех территориях, которые ВСУ освобождают.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня разговаривать с Россией невозможно, не имея крепкую позицию. Украина имеет большую поддержку мировых лидеров, США, Канады. Все они едины во мнении, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. По крайней мере, об этом говорят президент и главы правительств. Но важно понимать, что без мощной, боеспособной армии и Украина за столом переговоров будет слабой. Поэтому украинские защитники, выбивая оккупантов и освобождая украинские земли, помогают тому, чтобы позиция Украины на переговорах, которые могут состояться, была сильной и надёжной.

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