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Кулеба назвал два решения, которые помогли бы Украине переломить ход войны

Переломить ситуацию можно, но очень сложно, признался Дмитрий Кулеба

сегодня, 15:54
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Кравцев Сергей
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Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "LRT".

Кулеба назвал два решения, которые помогли бы Украине переломить ход войны

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать", — заявил министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба отметил, что один из решений — уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", — заявил Кулеба.

По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины. То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, — это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед.

Топ-дипломат отметил, что второе решение для изменения ситуации на фронте – увеличение поставок боеприпасов.

"Второе решение, о котором все говорят месяцами и годами, над которым работают месяцами и годами, — это увеличение поставок боеприпасов. Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн, и подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", — подчеркнул он.

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