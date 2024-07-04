Кулеба назвал два решения, которые помогли бы Украине переломить ход войны

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Кравцев Сергей
Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "LRT".
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Дмитрий Кулеба отметил, что один из решений — уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.
По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины. То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, — это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед.
Топ-дипломат отметил, что второе решение для изменения ситуации на фронте – увеличение поставок боеприпасов.
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