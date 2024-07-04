Кулеба назвал два решения, которые помогли бы Украине переломить ход войны

Переломить ситуацию на фронте можно, но это будет очень сложно сделать. Необходимо принять два ключевых решения, которые смогут переломить ситуацию в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "LRT".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Переломить ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать", — заявил министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба отметил, что один из решений — уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", — заявил Кулеба.

По его словам, это "настоящая болевая точка сухопутных войск" Украины. То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, — это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы. Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед.

Топ-дипломат отметил, что второе решение для изменения ситуации на фронте – увеличение поставок боеприпасов.

"Второе решение, о котором все говорят месяцами и годами, над которым работают месяцами и годами, — это увеличение поставок боеприпасов. Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн, и подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", — подчеркнул он.

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