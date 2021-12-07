Кулеба: Европа не может допустить, чтобы Путин во второй раз сорвал джек-пот

Страны ЕС, с которыми удалось провести консультации, не поддержали заявление президента РФ Путина о том, что России нужны гарантии относительно того, что НАТО не будет расширяться на восток и Украина не станет членом Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Глава МИД Украины рассказал, что, когда появилось заявление Путина он находился на одном из мероприятий в Швейцарии. Удалось провести переговоры с многими дипломатами стран ЕС. И с теми, с кем удалось пообщаться, никто не поддержал ультимативное требование Владимира Путина.

Дмитрий Кулеба высказал мнение, что в Европе не готовы совершать те же ошибки, которые уже совершили в 2014-м году, когда Путин пошел ва-банк и фактически сорвал джек-пот. Кулеба подчеркнул, он с уверенностью может говорить об этом, потому что уже услышал от ряда министров влиятельных стран НАТО, что пойти на ультиматум Путина никто не захочет, это нонсенс.

Министр отметил, он лично не видит никаких снований, что Запад прислушается к России и какое-либо соглашение о том, что Украины не должна быть в НАТО будет достигнуто.

Резюмируя Дмитрий Кулеба подчеркнул, что определять курс Украины может только украинский народ. При этом, комментируя свое недавнее заявление о том, что три столицы ведущих государств НАТО противятся членству Украины в Альянсе, Дмитрий Кулеба отметил, что стран, которые против членства Украины в НАТО уже меньше, чем было раньше и это не может не радовать, вселяя надежду.

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