Куда отправился Саакашвили: в МВД Грузии заверили – в стране экс-президента нет

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины. Следовательно, он не может сейчас быть на территории Грузии. Такую позицию озвучил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет sputnik-georgia.

Михаил Саакашвили Фото из открытых источников

Александр Дарахвелидзе ответственно заявил, что Михаил Саакашвили сегодня не может находиться на территории Грузии. При этом чиновник сослался на сотрудничество с украинскими правоохранителями. С украинской стороной был откровенный разговор на этот счет. Украинские правоохранители подтвердили, что границу Украины экс-президент Грузии не пересекал.

В распоряжении грузинского телевизионного канала "Имеди" появилась информация, что последние несколько дней Саакашвили перемещался территорией Украины, но не для того, чтобы ее покинуть. Он поехал в Трускавец на расширенную встречу членов партии "Слуга народа".

Не подтверждает возвращение в Грузию Саакашвили и спикер парламента Грузии Каха Кучава.

Все эти реакции официальных лиц Грузии не появились бы, если бы не сегодняшнее утреннее видеообращение Михаила Саакашвили, в котором он сообщил, что не испугался преследования и открытых уголовных дел против него и уже вернулся на Родину. При этом Саакашвили не сообщил, где именно он находится и какие у него дальнейшие планы.

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