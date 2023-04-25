Кто в парламенте "бережет" нардепов ОПЗЖ

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Моесеенко Валентина
Члены Комитета по вопросам правовой политики более трех часов обсуждали вопрос конституционности отстранения депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ в Верховной Раде, но в результате не пришли к согласию и не голосовали. Нардепы решили перенести рассмотрение инициативы на следующее заседание комитета. Об этом ЧЕСТНО стало известно после прошедшего 19 апреля заседания комитета, пишут "Комментарии".
Почему нардепов от запрещенной ОПЗЖ до сих пор не отстранили от работы
Ранее депутаты обращались к пяти ведущим научно-экспертным за выводами о соответствии законопроекта №7424 положениям Конституции.
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По словам одного из соавторов документа от "Слуги народа", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Игоря Фриса, почти все учреждения, к которым обращались, прислали свои выводы. Большинство из них имеют размытые формулировки – "нужны дополнительные обсуждения", "нужно вносить изменения" и т.д. Однако в Институте государства и права им. В. М. Корецкого все-таки считают, что Конституция определяет исчерпывающий перечень (ст. 81), соответственно все остальные основания неконституционны. Также представители института отмечают, что такие механизмы прямо не предусмотрены в законе о статусе народного депутата и Регламенте Верховной Рады.
Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления парламента говорится, что временного прекращения полномочий народных депутатов Украины конституционные нормы не предусматривают, в связи с чем предложенные новеллы проекта имеют признаки неконституционности.
Нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук на заседании комитета отметил, что есть юридический недостаток в технике применения изменений к статье 51 Регламента Верховной Рады, когда предлагается применить юридическую ответственность к лицам, которые не нарушают норм этики и соблюдают дисциплину на пленарном заседании. По его словам, права народных депутатов нельзя ущемлять, если нет соответствующего решения суда.
В свою очередь Фрис отмечает, что основанием для ограничения участия депутата в заседаниях могут быть и другие нормы.
Кроме того, Фрис уверен, что в подобных случаях должна работать единая логика, а не политическая целесообразность и избирательность.
По убеждению члена комитета от фракции "Батькивщины" Сергея Власенко, относительно коллективной политической ответственности, то для этого существует механизм выборов, а юридическая ответственность не индивидуального характера — люстрация.
И нардеп от запрещенной ОПЗЖ, экссудья КСУ и бывший заместитель председателя ОО Медведчука "Украинский выбор – право народа" Василий Нимченко во время обсуждения законопроекта возмутился, что комитет Верховной Рады в целом рассматривает законопроект, сомнительный с точки зрения конституционности положений.
Законопроект №7424 был зарегистрирован еще летом 2022 коллективом соавторов от группы "За будущее" (Тарас Батенко, Игорь Палица и др.), а также "Слуги народа" (Игорь Фрис, Никита Потураев и Виктор Мялык). Главным комитетом законопроекта №7424 является Регламентный комитет, члены которого обратились в Комитет по правовой политике относительно соответствия инициативы нормам Конституции.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Регламент Верховной Рады и избавить нардепов от запрещенных партий права участвовать в пленарных заседаниях и работе других органов парламента, а также предусмотреть процедуру применения данного вида политической ответственности.
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