Кто в парламенте "бережет" нардепов ОПЗЖ

Члены Комитета по вопросам правовой политики более трех часов обсуждали вопрос конституционности отстранения депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ в Верховной Раде, но в результате не пришли к согласию и не голосовали. Нардепы решили перенести рассмотрение инициативы на следующее заседание комитета. Об этом ЧЕСТНО стало известно после прошедшего 19 апреля заседания комитета, пишут "Комментарии".



Почему нардепов от запрещенной ОПЗЖ до сих пор не отстранили от работы

Ранее депутаты обращались к пяти ведущим научно-экспертным за выводами о соответствии законопроекта №7424 положениям Конституции.

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По словам одного из соавторов документа от "Слуги народа", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Игоря Фриса, почти все учреждения, к которым обращались, прислали свои выводы. Большинство из них имеют размытые формулировки – "нужны дополнительные обсуждения", "нужно вносить изменения" и т.д. Однако в Институте государства и права им. В. М. Корецкого все-таки считают, что Конституция определяет исчерпывающий перечень (ст. 81), соответственно все остальные основания неконституционны. Также представители института отмечают, что такие механизмы прямо не предусмотрены в законе о статусе народного депутата и Регламенте Верховной Рады.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления парламента говорится, что временного прекращения полномочий народных депутатов Украины конституционные нормы не предусматривают, в связи с чем предложенные новеллы проекта имеют признаки неконституционности.

"У нас Регламент Верховной Рады регулирует вопрос отстранения нардепа от участия в пяти пленарных заседаниях. Ни у кого не возникают сомнения, что за совершение определенных действий можно на определенный период времени ограничить деятельность народного депутата по его участию в пленарных заседаниях", – отмечает Фрис.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук на заседании комитета отметил, что есть юридический недостаток в технике применения изменений к статье 51 Регламента Верховной Рады, когда предлагается применить юридическую ответственность к лицам, которые не нарушают норм этики и соблюдают дисциплину на пленарном заседании. По его словам, права народных депутатов нельзя ущемлять, если нет соответствующего решения суда.

"На сегодняшний день мы имеем выводы пяти научно-экспертных учреждений, и большинство из них прямо говорят о неконституционности, но ни одно из них не имеет утверждений, что закон соответствует Конституции. У меня есть предложение, чтобы обязательно все эти выводы были отражены в решении комитета. По моему глубокому убеждению, этот законопроект не соответствует Конституции Украины и в случае его принятия будут все основания для признания его неконституционным", – убежден Стефанчук.

В свою очередь Фрис отмечает, что основанием для ограничения участия депутата в заседаниях могут быть и другие нормы.

"Когда мы подавали законопроект, эти ограничения базировались на основании решения СНБО, а сейчас уже есть решение судов о запрете пророссийских партий. Конечно, до второго чтения можно все нюансы поправить и урегулировать более доктринально, но сейчас мы рассматриваем лишь момент соответствия Конституции. Учитывая , что в настоящее время работа парламента происходит в режиме одного пленарного заседания, ограничение участия нардепов в заседаниях будет до конца сессии или до конца года", – подчеркивает один из соавторов законодательной инициативы.

Кроме того, Фрис уверен, что в подобных случаях должна работать единая логика, а не политическая целесообразность и избирательность.

"Я – юрист и не люблю говорить о нормах права – Гражданский и Уголовный кодекс, Конституцию – с позиции политики. Если мы имеем правоприменительные нормы для каждого субъекта, тогда давайте на этом и базироваться. А говорить, что нам сегодня любимы одни, а завтра другие, сегодня мы будем "щемить" одних, а завтра других, так мы так далеко не поедем", — убежден Фрис.

По убеждению члена комитета от фракции "Батькивщины" Сергея Власенко, относительно коллективной политической ответственности, то для этого существует механизм выборов, а юридическая ответственность не индивидуального характера — люстрация.

"Конституционные основания по лишению мандатов депутатов могут быть признаны судом. Поэтому вопросы к правоохранительной системе – где приговоры? Почему мы сейчас своими решениями должны подменять работу правоохранительной системы? Если есть претензии к конкретному депутату, то есть процедуры, предусмотренные УПК. Ищем легальные процедуры лишения. мандатов или ограничение полномочий депутатов от запрещенных партий. Чтобы эти механизмы реально работали и не было решений в ЕСПЧ, как с законом о люстрации", — подчеркнул Власенко.

И нардеп от запрещенной ОПЗЖ, экссудья КСУ и бывший заместитель председателя ОО Медведчука "Украинский выбор – право народа" Василий Нимченко во время обсуждения законопроекта возмутился, что комитет Верховной Рады в целом рассматривает законопроект, сомнительный с точки зрения конституционности положений.

"Можем ли мы вообще рассматривать законопроект, который, извините, не только имеет несогласованность, а противоречит основополагающим принципам Конституции Украины? Мы должны сразу сказать, что это не соответствует Основному закону и не может быть предметом рассмотрения вообще законодательного органа", – заявил Немченко.

Законопроект №7424 был зарегистрирован еще летом 2022 коллективом соавторов от группы "За будущее" (Тарас Батенко, Игорь Палица и др.), а также "Слуги народа" (Игорь Фрис, Никита Потураев и Виктор Мялык). Главным комитетом законопроекта №7424 является Регламентный комитет, члены которого обратились в Комитет по правовой политике относительно соответствия инициативы нормам Конституции.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Регламент Верховной Рады и избавить нардепов от запрещенных партий права участвовать в пленарных заседаниях и работе других органов парламента, а также предусмотреть процедуру применения данного вида политической ответственности.

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