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Кто в парламенте "бережет" нардепов ОПЗЖ

Запрос общества на отстранение депутатов пророссийских партий блокирует, создается впечатление, сама власть

25 апреля 2023, 23:40 comments1855
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Автор:

Моесеенко Валентина

Члены Комитета по вопросам правовой политики более трех часов обсуждали вопрос конституционности отстранения депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ в Верховной Раде, но в результате не пришли к согласию и не голосовали. Нардепы решили перенести рассмотрение инициативы на следующее заседание комитета. Об этом ЧЕСТНО стало известно после прошедшего 19 апреля заседания комитета, пишут "Комментарии".

Кто в парламенте "бережет" нардепов ОПЗЖ

Почему нардепов от запрещенной ОПЗЖ до сих пор не отстранили от работы

Ранее депутаты обращались к пяти ведущим научно-экспертным за выводами о соответствии законопроекта №7424 положениям Конституции.


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По словам одного из соавторов документа от "Слуги народа", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Игоря Фриса, почти все учреждения, к которым обращались, прислали свои выводы. Большинство из них имеют размытые формулировки – "нужны дополнительные обсуждения", "нужно вносить изменения" и т.д. Однако в Институте государства и права им. В. М. Корецкого все-таки считают, что Конституция определяет исчерпывающий перечень (ст. 81), соответственно все остальные основания неконституционны. Также представители института отмечают, что такие механизмы прямо не предусмотрены в законе о статусе народного депутата и Регламенте Верховной Рады.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления парламента говорится, что временного прекращения полномочий народных депутатов Украины конституционные нормы не предусматривают, в связи с чем предложенные новеллы проекта имеют признаки неконституционности.

"У нас Регламент Верховной Рады регулирует вопрос отстранения нардепа от участия в пяти пленарных заседаниях. Ни у кого не возникают сомнения, что за совершение определенных действий можно на определенный период времени ограничить деятельность народного депутата по его участию в пленарных заседаниях", – отмечает Фрис.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук на заседании комитета отметил, что есть юридический недостаток в технике применения изменений к статье 51 Регламента Верховной Рады, когда предлагается применить юридическую ответственность к лицам, которые не нарушают норм этики и соблюдают дисциплину на пленарном заседании. По его словам, права народных депутатов нельзя ущемлять, если нет соответствующего решения суда.

"На сегодняшний день мы имеем выводы пяти научно-экспертных учреждений, и большинство из них прямо говорят о неконституционности, но ни одно из них не имеет утверждений, что закон соответствует Конституции. У меня есть предложение, чтобы обязательно все эти выводы были отражены в решении комитета. По моему глубокому убеждению, этот законопроект не соответствует Конституции Украины и в случае его принятия будут все основания для признания его неконституционным", – убежден Стефанчук.

В свою очередь Фрис отмечает, что основанием для ограничения участия депутата в заседаниях могут быть и другие нормы.

"Когда мы подавали законопроект, эти ограничения базировались на основании решения СНБО, а сейчас уже есть решение судов о запрете пророссийских партий. Конечно, до второго чтения можно все нюансы поправить и урегулировать более доктринально, но сейчас мы рассматриваем лишь момент соответствия Конституции. Учитывая , что в настоящее время работа парламента происходит в режиме одного пленарного заседания, ограничение участия нардепов в заседаниях будет до конца сессии или до конца года", – подчеркивает один из соавторов законодательной инициативы.

Кроме того, Фрис уверен, что в подобных случаях должна работать единая логика, а не политическая целесообразность и избирательность.

"Я – юрист и не люблю говорить о нормах права – Гражданский и Уголовный кодекс, Конституцию – с позиции политики. Если мы имеем правоприменительные нормы для каждого субъекта, тогда давайте на этом и базироваться. А говорить, что нам сегодня любимы одни, а завтра другие, сегодня мы будем "щемить" одних, а завтра других, так мы так далеко не поедем", — убежден Фрис.

По убеждению члена комитета от фракции "Батькивщины" Сергея Власенко, относительно коллективной политической ответственности, то для этого существует механизм выборов, а юридическая ответственность не индивидуального характера — люстрация.

"Конституционные основания по лишению мандатов депутатов могут быть признаны судом. Поэтому вопросы к правоохранительной системе – где приговоры? Почему мы сейчас своими решениями должны подменять работу правоохранительной системы? Если есть претензии к конкретному депутату, то есть процедуры, предусмотренные УПК. Ищем легальные процедуры лишения. мандатов или ограничение полномочий депутатов от запрещенных партий. Чтобы эти механизмы реально работали и не было решений в ЕСПЧ, как с законом о люстрации", — подчеркнул Власенко.

И нардеп от запрещенной ОПЗЖ, экссудья КСУ и бывший заместитель председателя ОО Медведчука "Украинский выбор – право народа" Василий Нимченко во время обсуждения законопроекта возмутился, что комитет Верховной Рады в целом рассматривает законопроект, сомнительный с точки зрения конституционности положений.

"Можем ли мы вообще рассматривать законопроект, который, извините, не только имеет несогласованность, а противоречит основополагающим принципам Конституции Украины? Мы должны сразу сказать, что это не соответствует Основному закону и не может быть предметом рассмотрения вообще законодательного органа", – заявил Немченко.

Законопроект №7424 был зарегистрирован еще летом 2022 коллективом соавторов от группы "За будущее" (Тарас Батенко, Игорь Палица и др.), а также "Слуги народа" (Игорь Фрис, Никита Потураев и Виктор Мялык). Главным комитетом законопроекта №7424 является Регламентный комитет, члены которого обратились в Комитет по правовой политике относительно соответствия инициативы нормам Конституции.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Регламент Верховной Рады и избавить нардепов от запрещенных партий права участвовать в пленарных заседаниях и работе других органов парламента, а также предусмотреть процедуру применения данного вида политической ответственности.

Читайте на портале "Комментарии" — нардепам из ОПЗЖ хотят запретить посещать парламент.



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Источник: https://www.chesno.org/post/5592/
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