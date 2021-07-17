Кто продолжает провоцировать конфликт между Арменией и Азербайджаном

BTC/USD
31662.68
ETH/USD
1889.88
LTC/USD
120.51
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Власти Азербайджана сообщают об очередном обстреле своих позиций со стороны армянских военных по всей протяженности государственной границы. Об этом заявили в Минобороны страны.
Армянские военные - фото из открытых источников
Азербайджанские военные уточняют, что стрельба началась вечером 16 июля и закончилась уже глубокой ночью 17 числа.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что помимо этого 17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции военных в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.
С целью подавления огневой активности азербайджанские солдаты произвели ответный огонь. В Минобороны страны заявили, что среди личного состава армии Азербайджана потерь нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости