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Главная Новости Политика внешняя политика Кто продолжает провоцировать конфликт между Арменией и Азербайджаном
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Кто продолжает провоцировать конфликт между Арменией и Азербайджаном

Солдаты обеих стран обменялись ночными обстрелами вдоль всей границы

сегодня, 18:00
Автор:

Данило Матюха

Власти Азербайджана сообщают об очередном обстреле своих позиций со стороны армянских военных по всей протяженности государственной границы. Об этом заявили в Минобороны страны.

Кто продолжает провоцировать конфликт между Арменией и Азербайджаном

Армянские военные - фото из открытых источников

Азербайджанские военные уточняют, что стрельба началась вечером 16 июля и закончилась уже глубокой ночью 17 числа.

"16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что помимо этого 17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции военных в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности азербайджанские солдаты произвели ответный огонь. В Минобороны страны заявили, что среди личного состава армии Азербайджана потерь нет.

Напомним, что 27 мая 2021 года военнослужащие Азербайджана уже заявляли, что армянские солдаты пытались заминировать пути снабжения, ведущие к их позициям. Не обошлось и без пленных. Все детали — в нашем материале.

Также ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прес-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://mod.gov.az/ru/news/podverglis-obstrelu-pozicii-azerbajdzhanskoj-armii-po-vsej-protyazhennosti-gosudarstvennoj-granicy-36823.html
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