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Кто придет после Путина к власти: Ярош рассказал, что произойдет с РФ

Украина должна быть готова к уходу Путина и развалу РФ, считает он

18 ноября 2021, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В РФ Владимира Путина на президентском посту сменит не представитель демократического общества, но даже это не сможет спасти страну от грядущего распада. Эту ситуацию в будущем страны спрогнозировал бывший глава "Правого сектора", советник министра обороны Дмитрий Ярош, отвечая на вопросы журналистки Олеси Бацман.

Кто придет после Путина к власти: Ярош рассказал, что произойдет с РФ

Ярош прогнозує розвал Росії після Путіна (фото з відкритих джерел)

Как он отметил, нашими соседями, это уже сложилось исторически, должен управлять человек с "твердой рукой". То есть представитель авторитарного управления, иначе империя распадется.

Поэтому разрушение огромной РФ произойдет в годы жизни одного поколения граждан этой страны.

Вместе с тем советник главнокомандующего нашей страны предполагает, что Путин отойдет кулуарным способом. И именно здесь должна проследить за ситуацией наша страна, чтобы отобрать назад наш оккупированный Крым и территории Донецкой области.

По словам Яроша, при вероятности дворцового переворота к власти пробьется еще более агрессивный ястреб, чем Путин. И при этом империя не укрепится, а, напротив, распадется.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как в Кремле отреагировали на назначение Дмитрия Яроша . Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева даже приостановила действо и заявила о срочных событиях в Украине. По ее словам, новость из нашей страны относится к разряду ужасающих. Дмитрий Ярош из "Правого сектора" теперь официальный советник командира ВСУ Залужного, который на Донбассе отдал приказ применить "Байракторы". Еще она озвучила, что давший обещание прекратить войну украинский президент сейчас хочет уничтожать мирное население. В России провластные медиа возмущаются новостью о том, что Алексей Резников может стать руководителем Министерства обороны Украины.


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Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/pridet-eshche-bolshij-jastreb-jarosh-vyskazalsja-kto-mozhet-zamenit-putina-v-rossii-1581896.html
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