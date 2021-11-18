Кто придет после Путина к власти: Ярош рассказал, что произойдет с РФ

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Лиля Воробьева
В РФ Владимира Путина на президентском посту сменит не представитель демократического общества, но даже это не сможет спасти страну от грядущего распада. Эту ситуацию в будущем страны спрогнозировал бывший глава "Правого сектора", советник министра обороны Дмитрий Ярош, отвечая на вопросы журналистки Олеси Бацман.
Ярош прогнозує розвал Росії після Путіна (фото з відкритих джерел)
Как он отметил, нашими соседями, это уже сложилось исторически, должен управлять человек с "твердой рукой". То есть представитель авторитарного управления, иначе империя распадется.
Поэтому разрушение огромной РФ произойдет в годы жизни одного поколения граждан этой страны.
Вместе с тем советник главнокомандующего нашей страны предполагает, что Путин отойдет кулуарным способом. И именно здесь должна проследить за ситуацией наша страна, чтобы отобрать назад наш оккупированный Крым и территории Донецкой области.
По словам Яроша, при вероятности дворцового переворота к власти пробьется еще более агрессивный ястреб, чем Путин. И при этом империя не укрепится, а, напротив, распадется.
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