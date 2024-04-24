Кто из украинцев будет иметь проблемы за границей. Вернутся ли они в страну

Для находящихся за рубежом украинских мужчин призывного возраста с 23 апреля консульские услуги стали недоступными. Нужно, чтобы мужчины встали на военный учет.

Очереди в консульствах

При этом, как считает Владимир Фесенко, речь идет не только о том, чтобы вычислить уклонистов. По его словам, многие мужчины и до полномасштабного вторжения находились за границей. Они не встали на военный учет, получили необходимые документы и приняли решение и в дальнейшем избегать этого процесса и остаться так сказать "в тени".

При этом эксперт добавил, что правда в том, что многие украинцы требуют от государства чего-то, однако сами, к примеру, не платят налогов или отказываются выполнять свой долг и защищать страну.

Как считает политолог, за рубежом могут возникнуть проблемы у тех мужчин, у которых срок действия загранпаспорта подходит к концу и его необходимо восстановить. Также будут проблемы и у тех, кто должен получить какие-либо документы именно через консульство. Именно тогда у них спросят, стали ли они на военный учет.

После этого, отмечает Фесенко, все будет зависеть от каждого мужчины.

" Люди вынуждены будут задумались, что делать дальше",

– отметил эксперт.

По его словам, если мужчина не захочет сначала де-факто, а затем и де-юре потерять украинское гражданство, он должен выполнять закон.

Впрочем, Фесенко не верит в то, что после ситуации с консульствами украинские мужчины начнут массово возвращаться в страну, тем более если они выезжали целенаправленно за границу, чтобы избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил. Хотя эксперт не исключает, что будут и те, кто решат вернуться.

По его словам, есть мнение о том, что государство такими действиями теряет своих граждан. Однако, по его словам, Украине нужны не какие-нибудь формальные граждане, а люди, которые своими действиями поддерживают свое государство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть опасения, что украинские мужчины начнут массово подаваться на получение гражданства других стран.



