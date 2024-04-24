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Кто из украинцев будет иметь проблемы за границей. Вернутся ли они в страну

Украинские мужчины, у которых заканчивается действие загранпаспорта или которым нужно получить документы через консульство, будут иметь проблемы, написал в колонке на Униане политолог Владимир Фесенко

сегодня, 12:16 comments1815
Автор:
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Ткачик Олеся
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Для находящихся за рубежом украинских мужчин призывного возраста с 23 апреля консульские услуги стали недоступными. Нужно, чтобы мужчины встали на военный учет.

Кто из украинцев будет иметь проблемы за границей. Вернутся ли они в страну

Очереди в консульствах

При этом, как считает Владимир Фесенко, речь идет не только о том, чтобы вычислить уклонистов. По его словам, многие мужчины и до полномасштабного вторжения находились за границей. Они не встали на военный учет, получили необходимые документы и приняли решение и в дальнейшем избегать этого процесса и остаться так сказать "в тени".

При этом эксперт добавил, что правда в том, что многие украинцы требуют от государства чего-то, однако сами, к примеру, не платят налогов или отказываются выполнять свой долг и защищать страну.

Как считает политолог, за рубежом могут возникнуть проблемы у тех мужчин, у которых срок действия загранпаспорта подходит к концу и его необходимо восстановить. Также будут проблемы и у тех, кто должен получить какие-либо документы именно через консульство. Именно тогда у них спросят, стали ли они на военный учет.

После этого, отмечает Фесенко, все будет зависеть от каждого мужчины.

" Люди вынуждены будут задумались, что делать дальше",
– отметил эксперт.

По его словам, если мужчина не захочет сначала де-факто, а затем и де-юре потерять украинское гражданство, он должен выполнять закон.

Впрочем, Фесенко не верит в то, что после ситуации с консульствами украинские мужчины начнут массово возвращаться в страну, тем более если они выезжали целенаправленно за границу, чтобы избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил. Хотя эксперт не исключает, что будут и те, кто решат вернуться.

По его словам, есть мнение о том, что государство такими действиями теряет своих граждан. Однако, по его словам, Украине нужны не какие-нибудь формальные граждане, а люди, которые своими действиями поддерживают свое государство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть опасения, что украинские мужчины начнут массово подаваться на получение гражданства других стран.




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Источник: https://www.unian.ua/society/buti-gromadyaninom-chomu-prizupinennya-konsulskih-poslug-viklikalo-paniku-12614691.html
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 14:55

УКРАЇНЕЦЬ, 100% . Это назывется "бей своих, чтоб чужие боялись". Прямо как на болотах. Хотя, даже там такого скотства нет, насколько я знаю. Единственное, чего они этим добьются, так это того,что люди которые еще колебались возвращаться или нет, теперь уже точно вернуться не захотят никогда.

УКРАЇНЕЦЬ

сегодня, 12:01

проблема матиме лише Україна та її бандицька влада яка так ставиться до своїх, а люди отримають так звані тимчасові паспорти в тих країнах та будуть там жити і ніколи не повернуться в цей концлагерь де все і всих продали та зрадили!!!


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