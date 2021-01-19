Кризис отношений Украины и Венгрии: есть ли шанс быстро разрешить конфликт

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Вечканова Елена
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что
Украина предложит Венгрии подписать "джентльменское соглашение" —
совместный документ, который будет способствовать урегулированию спорных
вопросов в двусторонних отношениях, позволив снять блокировку в вопросе
сотрудничества с НАТО. Почему возник конфликт? Будет ли толк от соглашения,
даже если его подпишут? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с
экспертами.
Эксперты оценили шансы разрешить конфликт между Венгрией и Украиной. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Основные претензии Венгрии в адрес Украины связаны с языковыми моментами. Еще в 2017 году в Украине приняли закон об образовании, согласно которому в школах нацменьшинств обучение на родном языке оставили только в 1-4 классах. Ряд норм языка вступил в силу лишь недавно, что еще больше обострило ситуацию. Правительство Венгрии считает, что этот закон нарушает права национальных меньшинств (в частности, этнических венгров Закарпатья) и требует его отменить или усовершенствовать. Пока этого не сделано, Будапешт блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров и лидеров государств.
В последнее время обострились и другие конфликты. Украинская сторона
обвиняет венгерскую в раздаче паспортов на Закарпатье, а также в неуважении к
ряду наших законов. Местные выборы также "раскачали" ситуацию – был ряд неприятных
моментов и касательно агитации, и касательно исполнения венгерского гимна.
Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор
Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов
Геннадий Москаль отмечает: "Украина почему-то считает, что взятые на себя
международные обязательства не обязательно должны выполняться. В том числе –
касательно гарантированного права на свободное использования наряду с
украинским языков национальных меньшинств. Во всех сферах, включая обучение. Мы
ратифицировали соответствующие международные договора, хартии, конвенции. А
теперь делаем вид, что этого не было. Напринимаем идущих вразрез со взятыми
ранее обязательствами законов, потом начинаем спорить, переходим на эмоции…
После чего начинаем предлагать "мир, дружбу, жвачку" или что-то в этом роде".
По словам Геннадия Москаля, многие законы, принимаемые Радой в
последнее время (и прошлым созывом, и нынешним), не соответствуют Конституции.
И винить в этом нужно не Конституционный суд, который подтверждает
несоответствие таких документов Основному закону, а исключительно низкий
уровень образованности депутатов. Да и соответствующих юридических
департаментов при ВР, при президенте, Кабмине – тоже.
"Учитывая, что у нас уровень отношения к законам (соответствующим
Конституции), уровень компетенции власти, уровень правовых обязательств – равны
нулю – слабо верится, что какие-то "джентльменские соглашения" помогут наладить
отношения с Венгрией. Подписать-то его могут, но у нас всё всегда упирается в
выполнение", — поясняет Геннадий Москаль.
Дипломат, нардеп 9 созыва (депутатская фракция политической партии
"Слуга народа"), член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и
межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко отмечает, что в основе
конфликта с Венгрией лежит внутренняя политика в обоих государствах.
"По сути межгосударственной стала и проблема, что правящая в Венгрии
партия Орбана исключительно по внутриполитическим соображениям не имеет
возможности изменить интонации в диалоге с Украиной. А ни одно правительство
Украины не будет готово удовлетворить далеко идущие планы и инициативы
венгерских властей в вопросе поддержки венгерского меньшинства в Украине", —
поясняет Богдан Яременко.
По его мнению, привязка Венгрией этой проблематики к теме саммитов
Украина-НАТО в значительной степени является искусственной и не дает того
результата, на который рассчитывала венгерская сторона.
"Ситуация во многом является патовой, — продолжает Богдан Яременко. — В
то же время, не имея достаточно ресурсов, местная, а временами и центральная
власть Украины возлагается на венгерские ресурсы при решении самых
разнообразных проблем Закарпатья. Это также подкрепляет уверенность Венгрии в
том, что время работает на нее, и спешить что-то менять в отношениях с Украиной
нет смысла".
Украина же, отмечает нардеп, пытается найти способ решить проблему во
внешнеполитической сфере, где попытка классифицировать и приоритезировать
существующие проблемы (в виде какой-то договоренности) — достаточно
традиционный прием.
"Вторая причина, побуждающая Киев к подобным инициативам, заключается в
том, что за годы развития конфликта он охватывает всё больше проблемных
вопросов и направлений, — акцентирует Богдан Яременко. – Украина вынуждена
апеллировать к соседям и пытаться зафиксировать исчерпывающий перечень
вопросов, решив которые, мы сможем снять вето Венгрии на проведение саммитов
Украина-НАТО. Это на самом деле не первая попытка Украины "уточнить", что
именно добивается Венгрия в Украине. Но ответы на эти вопросы, к сожалению,
формируются в Будапеште под влиянием многих факторов, на которые Украина не
влияет: от общеевропейского миграционнойго кризиса — до электоральных
потребностей. Поэтому прогнозировать что-то при таких обстоятельствах очень
сложно".
Ранее "Комментарии" сообщали о скором приезде главы Министерства иностранных дел Венгрии в Киев. Помимо прочего Петер Сийярто планирует
встретиться с главным украинским дипломатом Дмитрием Кулебой.
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