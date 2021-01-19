Кризис отношений Украины и Венгрии: есть ли шанс быстро разрешить конфликт

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина предложит Венгрии подписать "джентльменское соглашение" — совместный документ, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях, позволив снять блокировку в вопросе сотрудничества с НАТО. Почему возник конфликт? Будет ли толк от соглашения, даже если его подпишут? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Эксперты оценили шансы разрешить конфликт между Венгрией и Украиной. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Основные претензии Венгрии в адрес Украины связаны с языковыми моментами. Еще в 2017 году в Украине приняли закон об образовании, согласно которому в школах нацменьшинств обучение на родном языке оставили только в 1-4 классах. Ряд норм языка вступил в силу лишь недавно, что еще больше обострило ситуацию. Правительство Венгрии считает, что этот закон нарушает права национальных меньшинств (в частности, этнических венгров Закарпатья) и требует его отменить или усовершенствовать. Пока этого не сделано, Будапешт блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров и лидеров государств.

В последнее время обострились и другие конфликты. Украинская сторона обвиняет венгерскую в раздаче паспортов на Закарпатье, а также в неуважении к ряду наших законов. Местные выборы также "раскачали" ситуацию – был ряд неприятных моментов и касательно агитации, и касательно исполнения венгерского гимна.

"У нас всё всегда упирается в выполнение"

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль отмечает: "Украина почему-то считает, что взятые на себя международные обязательства не обязательно должны выполняться. В том числе – касательно гарантированного права на свободное использования наряду с украинским языков национальных меньшинств. Во всех сферах, включая обучение. Мы ратифицировали соответствующие международные договора, хартии, конвенции. А теперь делаем вид, что этого не было. Напринимаем идущих вразрез со взятыми ранее обязательствами законов, потом начинаем спорить, переходим на эмоции… После чего начинаем предлагать "мир, дружбу, жвачку" или что-то в этом роде".

По словам Геннадия Москаля, многие законы, принимаемые Радой в последнее время (и прошлым созывом, и нынешним), не соответствуют Конституции. И винить в этом нужно не Конституционный суд, который подтверждает несоответствие таких документов Основному закону, а исключительно низкий уровень образованности депутатов. Да и соответствующих юридических департаментов при ВР, при президенте, Кабмине – тоже.

"Учитывая, что у нас уровень отношения к законам (соответствующим Конституции), уровень компетенции власти, уровень правовых обязательств – равны нулю – слабо верится, что какие-то "джентльменские соглашения" помогут наладить отношения с Венгрией. Подписать-то его могут, но у нас всё всегда упирается в выполнение", — поясняет Геннадий Москаль.

Венгрия уверена, что время работает на нее

Дипломат, нардеп 9 созыва (депутатская фракция политической партии "Слуга народа"), член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко отмечает, что в основе конфликта с Венгрией лежит внутренняя политика в обоих государствах.

"По сути межгосударственной стала и проблема, что правящая в Венгрии партия Орбана исключительно по внутриполитическим соображениям не имеет возможности изменить интонации в диалоге с Украиной. А ни одно правительство Украины не будет готово удовлетворить далеко идущие планы и инициативы венгерских властей в вопросе поддержки венгерского меньшинства в Украине", — поясняет Богдан Яременко.

По его мнению, привязка Венгрией этой проблематики к теме саммитов Украина-НАТО в значительной степени является искусственной и не дает того результата, на который рассчитывала венгерская сторона.

"Ситуация во многом является патовой, — продолжает Богдан Яременко. — В то же время, не имея достаточно ресурсов, местная, а временами и центральная власть Украины возлагается на венгерские ресурсы при решении самых разнообразных проблем Закарпатья. Это также подкрепляет уверенность Венгрии в том, что время работает на нее, и спешить что-то менять в отношениях с Украиной нет смысла".

Украина же, отмечает нардеп, пытается найти способ решить проблему во внешнеполитической сфере, где попытка классифицировать и приоритезировать существующие проблемы (в виде какой-то договоренности) — достаточно традиционный прием.

"Вторая причина, побуждающая Киев к подобным инициативам, заключается в том, что за годы развития конфликта он охватывает всё больше проблемных вопросов и направлений, — акцентирует Богдан Яременко. – Украина вынуждена апеллировать к соседям и пытаться зафиксировать исчерпывающий перечень вопросов, решив которые, мы сможем снять вето Венгрии на проведение саммитов Украина-НАТО. Это на самом деле не первая попытка Украины "уточнить", что именно добивается Венгрия в Украине. Но ответы на эти вопросы, к сожалению, формируются в Будапеште под влиянием многих факторов, на которые Украина не влияет: от общеевропейского миграционнойго кризиса — до электоральных потребностей. Поэтому прогнозировать что-то при таких обстоятельствах очень сложно".

Ранее "Комментарии" сообщали о скором приезде главы Министерства иностранных дел Венгрии в Киев. Помимо прочего Петер Сийярто планирует встретиться с главным украинским дипломатом Дмитрием Кулебой.

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