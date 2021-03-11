"Кремлевская истерика": в ТКГ рассказали, что будет делать Россия на Донбассе

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что будет делать Россия в вопросе войны на Донбассе в ближайшее время. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

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По его словам, Россия не знает другого способа решения противоречий, кроме как военное давление. Он отметил, что за тупиком на переговорах россияне хотят использовать военную аргументацию, а смену форматов в Кремле рассматривать не собираются, значит не хотят договариваться.

Арестович сказал, что сейчас для России существует три варианта развития событий. Первый – принять инициативу Франции и Германии относительно новых кластеров мирных переговоров.

Второй – не принимать условий западных партнеров по переговорам и идти к провоцированную активной фазы военного конфликта. Третий – сохранять воинственную риторику, пугать наступлением, однако оставаться в переговорах и продолжать их.

Спикер украинской делегации отметил, что наша страна готова ко всем случаям развития событий, в том числе и силовому сценарию. Общей стратегией Украины, по его словам, является принуждение России к переговорам при помощи международных партнеров и готовность к обострению на фронте.

Он отметил, что сейчас, по оценке украинской стороны, россияне собираются действовать по третьему варианту, то есть нагнетать ситуацию, однако продолжать вести переговоры.

Ключевым моментом Арестович назвал то, согласится ли Россия на принятие инициатив Франции и Германии по мирному процессу, ведь тогда станет ясно, решились ли в Кремле на принципиальное противостояние с ЕС и США.

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