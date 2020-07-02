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Резников рассказал, сколько денег тратит Россия на оккупированные территории

В Украине посчитали приблизительную сумму

сегодня, 17:49
Автор:

Владимир Лавский
Резников рассказал, сколько денег тратит Россия на оккупированные территории

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия ежегодно тратит на содержание Крыма и Донбасса около пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает "Укринформ"

"Мы точно знаем, что бюджетные деньги идут на финансирование зарплат государственных служащих в оккупированном Крыму и Донбассе. По нашей информации, около миллиарда и 300 миллионов долларов - это на гражданские дела. И еще до трех миллиардов и 700 миллионов - на войну. В среднем получается пять миллиардов долларов в год", - сказал Резников. 

Резников также добавил, что финансирование не обязательно идет через банки, которые находятся на оккупированных территориях. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Крыму прошел военный парад России. Министерство иностранных дел Украины сразу после этого направило ноту в Москву. "Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей", - идет речь в заявлении. 


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