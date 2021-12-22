Кремль шантажирует Украину ядерным ударом: Стефанчук напомнил об обмане РФ

Москва осуществляет шантаж по отношению к нашей стране. При условии осуществления украинскими властями политического вектора на евроинтеграцию, Россия сможет нанести ядерный удар. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, выступая на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений в нашей стране.

Политик напомнил РФ о нарушении международных обещаний (фото из открытых источников)

Глава Верховной Рады отметил, что в 1991 году страна имела значительный ядерный потенциал. Но власти добровольно отказались от ядерного статуса.

"Сегодня Россия, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести нам даже ядерный удар. Никакие, по данным нам в 1996 году гарантий, не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой", — сказал глава парламента.

Как отметил Руслан Стефанчук, достигнутые в Будапеште договоренности воздерживаться от угрозы вооруженной агрессии по поводу территориальной целостности нашей страны уже были нарушены РФ в 2014 году и уже снова ситуация повторяется в этом году.

"А некоторые из стран-гарантов только обсуждают возможность введения более строгих санкций против России", — говорит глава ВР.

Он отметил, что украинцы знают, как защитить свою страну, свою волю и демократию и будут так поступать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль распространил заявление об американских наемниках, "хотящих использовать на Донбассе химическое оружие". Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что якобы частные военные компании из Америки готовят провокацию с использованием "химических компонентов" в восточном регионе нашей страны. Он сообщил об этом на заседании коллегии оборонного ведомства в Москве, на котором присутствовал президент Владимир Путин.

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