logo

BTC/USD

30919.57

ETH/USD

1968.83

LTC/USD

98.77

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кремль холодно ответил на любезность Эрдогана
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль холодно ответил на любезность Эрдогана

Информационное агентство опубликовало цитату президента Турции, из которой многие СМИ сделали вывод о полученном от Москвы согласии на продление зерновой сделки

сегодня, 18:51
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об ожидаемом визите главы РФ, в ходе которого будет обсуждаться продление зерновой сделки. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает информационное агентство AFP. Цитата президента Турции, которую распространили информационные агентства, многие СМИ интерпретировали, как сообщение о полученном от Москвы согласии на продление зерновой сделки. 

Кремль холодно ответил на любезность Эрдогана

Дмитрий Песков

Впрочем, вскоре из Москвы охладили оптимистические для Киева и Анкары заявления СМИ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"С российской стороны не было никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Москва крайне раздраженно отреагировали на передачу президенту Украины командиров-защитников Мариуполя. Пять человек, которых Кремль согласился интернировать в Турцию под гарантии безопасности президента Реджепа Эрдогана. Одним из главных условий со стороны РФ было требование их неучастия в войне в Украине и невозвращения на родину до окончания конфликта.

После передачи их Украине Дмитрий Песков был вынужден признать, что данное решение не согласовывалось с Россией, а также заявить — "нарушение договоренностей никого не красит".

В свою очередь, один из освобожденных офицеров, командир полка "Азов" Денис Прокопенко по прибытию в Украину заявил:

"Мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно еще скажем свое слово в бою".

На уточняющий вопрос, собирается ли он возвращаться на фронт, Денис Прокопенко ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

Тем временем, в ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС.

В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению.

А в МИД разъяснили, как будут работать гарантии для Украины



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

ufo

сегодня, 18:42

Мнение хуйла , собственно, мало кого интересует. Султан все порешал без него


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!