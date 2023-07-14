Кремль холодно ответил на любезность Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об ожидаемом визите главы РФ, в ходе которого будет обсуждаться продление зерновой сделки. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает информационное агентство AFP. Цитата президента Турции, которую распространили информационные агентства, многие СМИ интерпретировали, как сообщение о полученном от Москвы согласии на продление зерновой сделки.

Дмитрий Песков

Впрочем, вскоре из Москвы охладили оптимистические для Киева и Анкары заявления СМИ.

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"С российской стороны не было никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Москва крайне раздраженно отреагировали на передачу президенту Украины командиров-защитников Мариуполя. Пять человек, которых Кремль согласился интернировать в Турцию под гарантии безопасности президента Реджепа Эрдогана. Одним из главных условий со стороны РФ было требование их неучастия в войне в Украине и невозвращения на родину до окончания конфликта.

После передачи их Украине Дмитрий Песков был вынужден признать, что данное решение не согласовывалось с Россией, а также заявить — "нарушение договоренностей никого не красит".

В свою очередь, один из освобожденных офицеров, командир полка "Азов" Денис Прокопенко по прибытию в Украину заявил:

"Мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно еще скажем свое слово в бою".

На уточняющий вопрос, собирается ли он возвращаться на фронт, Денис Прокопенко ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".



Тем временем, в ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС.

В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению.

А в МИД разъяснили, как будут работать гарантии для Украины.



