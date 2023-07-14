Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о вероятном визите главы РФ, в ходе которого будет обсуждаться продление зерновой сделки. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает информационное агентство AFP.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

"Мы готовимся приветствовать господина Путина в августе и договариваемся (с ним) о продлении зернового коридора в Черном море", — цитирует Эрдогана информационное агентство.

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Кроме того, глава Турции заявил, что "генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину". Реджеп Эрдоган выразил надежду, что, "с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре".

Напомним, что для России оказалось полной неожиданностью передача Турцией Украине пяти командиров, которые руководили обороной Мариуполя и "Азовстали". Как сообщалось, одним из условий их интернирования в Турцию было их невозвращение в Украину до завершения войны. При этом Москва не скрывала, что вопрос передачи этих командиров Украине, президенту Владимиру Зеленскому, с Россией не обсуждался. Устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва заявила, что "нарушение договоренностей никого не красит".

Кроме того, Турция в ходе вильнюсского саммита НАТО сменила свою позицию последовательного жесткого отрицания возможности вступления в Альянс Швеции. Основной претензией к ней было размещение и деятельность на ее территории курдских организаций.

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