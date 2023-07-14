Как будут работать гарантии для Украины: в МИД дали детально разъяснение

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", после саммита НАТО много разговоров о гарантиях безопасности, которые получила Украина от стран "Большой семерки", а также ряда других государств, пожелавших присоединиться к соглашению. Что обязуются гарантировать партнеры Украине и как это будет работать – в эфире общенационального телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
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Кулеба добавил, что сначала предоставить гарантии безопасности для Украины согласились страны "Большой семерки", но к соглашению стали присоединяться другие государства. По мнению министра, "список будет солидный".
В общей декларации G7 перечислено все, что могут сделать государства-партнеры. Украина с каждой отдельной страной будет работать над двусторонним соглашением о конкретных вещах.
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