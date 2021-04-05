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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук заявил о том, что Украина не будет участвовать в переговорах в ТКГ
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Кравчук заявил о том, что Украина не будет участвовать в переговорах в ТКГ

Россия привлекает террористов к переговорам

сегодня, 11:55
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что наша страна не будет вести политические переговоры с Россией, пока страна-агрессор будет привлекать к ним представителей террористов из ОРДЛО. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук заявил о том, что Украина не будет участвовать в переговорах в ТКГ

Леонид Кравчук

По его словам, пока представители ОБСЕ не добьются того, чтобы из переговоров исключили так называемого эксперта со стороны террористов ОРДЛО Майи Пироговой, украинская делегация не будет принимать участия в переговорах по Донбассу. 

Первый президент сказал, что наша страна продемонстрировала свою позицию по этому вопросу неоднократно. Он отметил, что если представители боевиков, которые осуждены за терроризм, будут принимать участие в переговорах и модератор ОБСЕ Хайди Грау не исключит их, то Украина оставит процесс.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали планом Кравчука. До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о возможном введении комендантского часа в Украине. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk
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