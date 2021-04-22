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Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний
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Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний

Ряд предприятий относится к сфере строительства ("Борнес Групп", "Форни", "Лезар")

сегодня, 01:43
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ.

Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro (ООО "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит", "М-СТРОЙ ГРУПП").

Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field).

Ряд предприятий относится к сфере строительства ("Борнес Групп", "Форни", "Лезар").

Также 12 компаний зарегистрированы в Донецкой области, в городе Мариуполь (в частности "Парма Люкс", "Ориентекс Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" и другие).

Санкции введены на три года и они предусматривают:

1) блокировку активов;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности.

Напомним, по словам экс-заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, в Украине следует вводить санкции за фейки. Однако государственные органы не могут вводить ограничения за дезинформацию априори. Дмитрий Золотухин считает, что этот вопрос требуется поднять:  "Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", — отметил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Центра противодействия дезинформации.



 


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729
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Обусуждения

Иван Сирко

сегодня, 01:36

Хороший пример для инвестирования зарубежных капиталов! Сегодня прочитал в новостях что электричество и коммуналка подорожает особенно это глупо выглядит на фоне карантина, не говоря о том что подали законопроект что бы у людей отобрать по два гектара земли которые они получили. Интересно, а где мои два гектара? В общем тебе зеленский и банде твоей еврейской по пули в лоб!!!

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