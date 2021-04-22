Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции
против 95 компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных,
которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro (ООО
"Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит",
"М-СТРОЙ ГРУПП").
Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless
Moonlight и Trading Field).
Ряд предприятий относится к сфере строительства ("Борнес
Групп", "Форни", "Лезар").
Также 12 компаний зарегистрированы в Донецкой области, в
городе Мариуполь (в частности "Парма Люкс", "Ориентекс
Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" и
другие).
Санкции введены на три года и они предусматривают:
1) блокировку активов;
2) ограничение торговых операций;
3) ограничения транзита ресурсов, полетов и перевозок по
территории Украины;
4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности.
Напомним, по словам экс-заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, в Украине следует вводить санкции за фейки. Однако государственные органы не могут вводить ограничения за дезинформацию априори. Дмитрий Золотухин считает, что этот вопрос требуется поднять: "Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", — отметил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Центра противодействия дезинформации.
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Иван Сирко
сегодня, 01:36
Хороший пример для инвестирования зарубежных капиталов! Сегодня прочитал в новостях что электричество и коммуналка подорожает особенно это глупо выглядит на фоне карантина, не говоря о том что подали законопроект что бы у людей отобрать по два гектара земли которые они получили. Интересно, а где мои два гектара? В общем тебе зеленский и банде твоей еврейской по пули в лоб!!!