Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro (ООО "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит", "М-СТРОЙ ГРУПП").

Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field).

Ряд предприятий относится к сфере строительства ("Борнес Групп", "Форни", "Лезар").

Также 12 компаний зарегистрированы в Донецкой области, в городе Мариуполь (в частности "Парма Люкс", "Ориентекс Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" и другие).

Санкции введены на три года и они предусматривают:

1) блокировку активов;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности.

Напомним, по словам экс-заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, в Украине следует вводить санкции за фейки. Однако государственные органы не могут вводить ограничения за дезинформацию априори. Дмитрий Золотухин считает, что этот вопрос требуется поднять: "Я думаю, что такая санкция должна существовать в любом виде. Однако, поскольку государство выступает в качестве субъекта конфликта интересов в таких вопросах, санкция за ложь в СМИ не может быть его функцией", — отметил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Центра противодействия дезинформации.

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