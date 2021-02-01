Кравчук сделал важное заявление насчет Крыма и Донбасса: "Решить в первую очередь"

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Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук выступил с предложением главного вопроса, который необходимо вынести на всеукраинский референдум. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук. Фото: Униан
По его словам, первым вопросом референдума должна стать проблема Донбасса и Крыма, которые являются наиболее болезненными на сегодняшний день.
Кравчук отметил, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимается в политическом поле по-разному, так как есть политики, поддерживающие политику Кремля и выдающие себя за патриотов.
В такой ситуации, по словам Кравчука, украинцы не могут сориентироваться и понять, что происходит, ведь у политиков есть разногласие в коренном вопросе.
Он подчеркнул, что на референдум нужно вынести вопрос о том, как будет организована жизнь в оккупированных регионах, которые принадлежат Украине, однако не контролируются государством.
Первый президент высказал совместную позицию США, ОБСЕ и Швеции по украинскому вопросу о том, что референдум нужен для политического урегулирования ситуации в нашей стране в рамках её суверенитета и признанных границ.
Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ летом 2020 года. На этой должности он заменил второго президента Украины Леонида Кучму.
Справка: с апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой области продолжается российская агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального.
Также СБУ запретила въезд в Украину ряду российских звезд.
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