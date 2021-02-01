Кравчук сделал важное заявление насчет Крыма и Донбасса: "Решить в первую очередь"

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук выступил с предложением главного вопроса, который необходимо вынести на всеукраинский референдум. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук. Фото: Униан

По его словам, первым вопросом референдума должна стать проблема Донбасса и Крыма, которые являются наиболее болезненными на сегодняшний день.

Кравчук отметил, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимается в политическом поле по-разному, так как есть политики, поддерживающие политику Кремля и выдающие себя за патриотов.

В такой ситуации, по словам Кравчука, украинцы не могут сориентироваться и понять, что происходит, ведь у политиков есть разногласие в коренном вопросе.

Он подчеркнул, что на референдум нужно вынести вопрос о том, как будет организована жизнь в оккупированных регионах, которые принадлежат Украине, однако не контролируются государством.

Первый президент высказал совместную позицию США, ОБСЕ и Швеции по украинскому вопросу о том, что референдум нужен для политического урегулирования ситуации в нашей стране в рамках её суверенитета и признанных границ.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ летом 2020 года. На этой должности он заменил второго президента Украины Леонида Кучму.

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