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Кравчук сделал важное заявление насчет Крыма и Донбасса: "Решить в первую очередь"

"Речь о жизни и смерти"

сегодня, 08:49
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук выступил с предложением главного вопроса, который необходимо вынести на всеукраинский референдум. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук сделал важное заявление насчет Крыма и Донбасса: "Решить в первую очередь"

Кравчук. Фото: Униан

По его словам, первым вопросом референдума должна стать проблема Донбасса и Крыма, которые являются наиболее болезненными на сегодняшний день.

Кравчук отметил, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимается в политическом поле по-разному, так как есть политики, поддерживающие политику Кремля и выдающие себя за патриотов.

В такой ситуации, по словам Кравчука, украинцы не могут сориентироваться и понять, что происходит, ведь у политиков есть разногласие в коренном вопросе.

Он подчеркнул, что на референдум нужно вынести вопрос о том, как будет организована жизнь в оккупированных регионах, которые принадлежат Украине, однако не контролируются государством.

Первый президент высказал совместную позицию США, ОБСЕ и Швеции по украинскому вопросу о том, что референдум нужен для политического урегулирования ситуации в нашей стране в рамках её суверенитета и признанных границ.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ летом 2020 года. На этой должности он заменил второго президента Украины Леонида Кучму.

Справка: с апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой области продолжается российская агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального.

Также СБУ запретила въезд в Украину ряду российских звезд.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/7634-rech-idet-o-zhizni-i-smerti-kravchuk-nazval-glavnyy-vopros-dlya-referenduma
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