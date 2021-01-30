СБУ запретила въезд в Украину еще пяти российским артистам: среди них Тишман и Саруханов

На днях СБУ внесла в так называемый "черный список" российских артистов еще пять имен. Информацию сообщают представители Министерства культуры и информполитики Украины.

"Черный список" СБУ пополнился еще пятью артистами РФ. Фото из открытых источников

Отныне в Украину официально запрещен доступ музыкальным исполнителям Денису Кляверу, Игорю Саруханову, Марку Тишману, Ольге Кормухиной и Ольге Засульской.

К слову, Засульская (больше известная под псевдонимом Лоя) хоть и является гражданкой Российской Федерации, но родилась в Украине. Её родной город — Кременчук Полтавской области. Также украинские слушатели поп-музыки могли видеть Ольгу Засульскую в известной группе "5sta Family". Их популярные хиты "Я буду" и "Зачем?" еще десяток лет назад активно напевала вся молодежь.

Ольга Кормухина больше знакома старшему поколению. Наверняка многие знают её композиции "Moscow Calling" и "Я падаю в небо".

Денис Клявер является бывшим участником мужской поп-группы "Чай вдвоем". Его партнером по сцене был Стас Костюшкин, ныне выступающий под псевдонимом A-Dessa.

Игоря Саруханова помнят многие, ходившие на дискотеку в 90-х и начале 2000-х годов. Также он известен песнями "Скрипка-лиса" и "Лодочка, плыви".

Марк Тишман был участником российской "Фабрики звезд", откуда и прорвался на большую сцену. Композиции "Яблоки на снегу", "Ярким пламенем", "Давай попробуем вернуть", "Я рисую" имели огромную популярность, певец собирал залы.

Впрочем, никакие медийные заслуги не помогут названным звездным личностям снова выступить в Украине. Более того, их и при простой поездке не пропустят на паспортном контроле. Отныне они пополнили список личностей, которые угрожают нацбезопасности. Вероятно, они были замечены в агрессивных высказываниях насчет Украины или же выступали в аннексированном Россией Крыму.

А пока СБУ запрещает въезд российских артистов в Украину, в самой России, как сообщали "Комментарии", хотят запретить Tik-Tok.

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