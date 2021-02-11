Кравчук рассказал правду о том, что происходит на оккупированном Донбассе

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук в деталях рассказал о том, что сейчас происходит на оккупированных Россией территориях Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

Кравчук. Фото: Liga

По словам Кравчука, то, что сегодня происходит на оккупированных территориях не дает возможности говорить о геополитике и является обычным бандитизмом.

Он сказал, что на Донбассе сейчас всем заправляют бандиты и боевики, которыми командуют российские военные и российские спецслужбы.

Первый президент отметил, что сейчас на оккупированных территориях собрали различных наемников, которых только можно было собрать во всем мире. Он заявил, что боевики убивают за деньги, и напрямую подчиняются спецслужбам и военным России.

Ему задали уточняющий вопрос о том, является ли причиной активизации обстрелов на фронте закрытие телеканалов кума Путина Виктора Медведчука, на что Кравчук ответил отрицательно. Он сказал, что обстрелы происходили и раньше и отметил, что боевики ничего не могут сделать без указания из Москвы.

Кравчук подытожил, что главной установкой россиян для боевиков является отсутствие шагов на пути к миру, которой они активно следуют.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2020 года. За время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и вывод всех незаконных вооруженных формирований.

До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

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