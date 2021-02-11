logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

44653.47

ETH/USD

1736.14

LTC/USD

183.90

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Тяжеловес Вирастюк идет в политику - детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Тяжеловес Вирастюк идет в политику - детали

Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты

сегодня, 09:00
Автор:

Кириєнко Анна

Украинский тяжеловес Василий Вирастюк может стать депутатом. Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Тяжеловес Вирастюк идет в политику - детали

Василий Вирастюк планирует стать депутатом Верховной Рады - подробности. Фото: 24 канал

Сегодня состоится съезд партии "Слуга народа" в Ивано-Франковской области. На встрече утвердят кандидатов, которые будут участвовать в довыборах в Верховную Раду.

Сами же довыборы назначили на 28 марта 2021 года. Состоятся они в связи с тем, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Василий Вирастюк будет конкурировать с членом партии "За будущее" Александром Шевченко, представителем фракции "Европейская солидарность" Марусей Зверобой и кандидатом "Свободы" Русланом Кошулинским.

Напомним, что эксперт Николай Спиридонов в материале "Комментариев" рассказал, каким образом проходят некоторые голосования в Верховной Раде. В качестве пряника и кнута для нардепов в украинском парламенте, в частности монобольшинства, якобы могут использовать зарплаты в конвертах. Мнения эксперта можно прочитать в нашем материале.

Также сообщалось, что заказ социологических исследований в Украине в последнее время стал инструментом политического влияния. Так, политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их использование в украинских реалиях бывает разным. Мнение специалиста по этому вопросу, можно посмотреть на сайте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в социальной сети TikTok недавно появился профиль виртуального президента России Владимира Путина. Его видео и образ жизни можно посмотреть здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_vazhkoatlet-virastyuk-jde-na-dovibori-v-radu/1014091
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ