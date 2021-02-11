Тяжеловес Вирастюк идет в политику - детали

Украинский тяжеловес Василий Вирастюк может стать депутатом. Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Василий Вирастюк планирует стать депутатом Верховной Рады - подробности. Фото: 24 канал

Сегодня состоится съезд партии "Слуга народа" в Ивано-Франковской области. На встрече утвердят кандидатов, которые будут участвовать в довыборах в Верховную Раду.

Сами же довыборы назначили на 28 марта 2021 года. Состоятся они в связи с тем, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Василий Вирастюк будет конкурировать с членом партии "За будущее" Александром Шевченко, представителем фракции "Европейская солидарность" Марусей Зверобой и кандидатом "Свободы" Русланом Кошулинским.

Напомним, что эксперт Николай Спиридонов в материале "Комментариев" рассказал, каким образом проходят некоторые голосования в Верховной Раде. В качестве пряника и кнута для нардепов в украинском парламенте, в частности монобольшинства, якобы могут использовать зарплаты в конвертах. Мнения эксперта можно прочитать в нашем материале.

Также сообщалось, что заказ социологических исследований в Украине в последнее время стал инструментом политического влияния. Так, политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их использование в украинских реалиях бывает разным. Мнение специалиста по этому вопросу, можно посмотреть на сайте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в социальной сети TikTok недавно появился профиль виртуального президента России Владимира Путина. Его видео и образ жизни можно посмотреть здесь.

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