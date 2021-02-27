Что должны обсудить Зеленский и Байден — мнение экс-министра

Президенту Владимиру Зеленскому следует тщательно подготовиться к разговору с главой Штатов Джозефом Байденом. Такой позиции придерживается бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, о чем он рассказал журналистам "Украина 24".

Разговор Зеленского и Байдена должен быть содержательным. Коллаж: 24 канал

По мнению чиновника, Зеленскому следует описать "общую историю успеха" Украины и Штатов во время звонка Байдену. Это поможет установить лояльные и еще более дружеские отношения между правительствами двух государств. Также не лишним будет подчеркнуть важность помощи американской стороны Украины и ее углубления.

В любом случае будущая телефонная беседа Байдена и Зеленского является весьма важной для украинцев, в том числе и с учетом гибридной войны, которую ведет Россия.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы бороться с сетью российского влияния, и здесь доверие на уровне лидеров критическая", — отмечает Климкин.

При этом экс-чиновник утверждает, что разговор глав двух государств обязательно должен быть разносторонним и полным настоящего смысла, а не поздравлений.

"Общество ждет не какого оздоровительного звонка, вроде "господин президент, классно, что вас выбрали, будем развивать отношения и партнерство", а ожидает содержательного разговора", — убежден чиновник.

Вероятно, для этого Зеленскому придется рассказать о проделанных реформах — насчет судебной власти, борьбы с коррупцией, экономических вопросов и тому подобное. Только такая беседа, по мнению Климкина, может принести хорошие плоды для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как идет подготовка к телефонному разговору президентов Украины и Штатов. Кроме того, существует возможность, что уже в ближайшее время Владимир Зеленский во второй раз в качестве президента посетит Белый дом, чтобы встретиться с Байденом.

Также на портале можно узнать, какое важную заявление о связи Украины с НАТО недавно сделал президент Зеленский.

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