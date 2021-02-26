Кравчук рассказал о том, кто является главным врагом Украины

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, кто, по его мнению, является главным врагом нашей страны на сегодняшний день. Таковым он считает президента России Владимира Путина. Об этом Кравчук сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

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По его словам, Владимир Путин сегодня является главным врагом украинского государства по той причине, что именно он принимает все решения, которые потом приводят в жизнь рядовые исполнители.

Такими исполнителями он назвал главарей боевиков на оккупированном Донбассе. Он сказал, что в случае личной встречи с Путиным, он требовал бы от него ухода из Украины. Кравчук подчеркнул, что других тем для диалога с главой страны-агрессора быть не может.

Первый президент назвал реальным врагом Украины Владимира Путина, а не главарей боевиков, которые ничего не решают, а просто выполняют его приказы.

Кравчук отметил, что все вопросы решаются в Кремле и утверждаются лично Владимиром Путиным.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2014 года. За время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов в марте 2021 года и полную демилитаризацию оккупированных территорий.

До Кравчука главой украинской делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма, который возглавлял делегацию с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно Кучма подставил подпись под вторыми Минскими соглашениями.

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