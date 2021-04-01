Кравчук рассказал, какой позиции Россия придерживается уже 150 лет

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Вечканова Елена
В Российской Федерации
способны решать конфликты исключительно с помощью военной силы. Такой видит
философию нашего северного соседа глава украинской делегации в ТКГ по вопросам
Донбасса Леонид Кравчук, сообщает "Украина 24".
Кравчук считает, что РФ воюет последние 150 лет. Фото: leonid-kravchuk.com.ua
По словам
Кравчука, его позицию подтверждает, как минимум, российская история. Как
утверждает экс-президент, в РФ постоянно устраивают войны с другими странами —
и так происходит последние полтора столетия. Леонид Кравчук считает, что
россияне попросту не видят других возможностей решений проблемных вопросов.
При этом, по
словам политика, в РФ постоянно попирают международное право и нормы,
прописанные в множестве документов. С такой позицией правительства можно
говорить только об одном — Россия постоянно готовится к войне, считает Кравчук.
При этом конфликт может вспыхнуть в любой момент.
Именно поэтому,
по мнению Леонида Кравчука, украинцам также постоянно следует быть настороже и
делать все, дабы избежать худшего исхода ситуации.
Также Кравчук
подчеркнул, что все попытки Кремля дискредитировать Украину насчет донбасских
вопросов — чистая блажь. Таким образом экс-президент отреагировал на слова
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о возможном обострении войны на Донбассе
— из-за, по его словам, "провокаций Украины".
Леонид Кравчук
напомнил, что это российские военные пришли на украинскую территорию и продолжают
дестабилизировать ситуацию. При этом РФ не выставляет себя стороной конфликта и
срывает большинство переговоров. Разумеется, глава отечественной делегации в
ТКГ очень недоволен такой позицией, но пообещал, что Украина "не опустит руки" и
продолжит бороться.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какой прогноз насчет отношений Украины и России на ближайшее десятилетие сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Также на портале
можно узнать о реакции Пентагона на недавнее обострение военной ситуации в Донецкой области.
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