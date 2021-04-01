Кравчук рассказал, какой позиции Россия придерживается уже 150 лет

В Российской Федерации способны решать конфликты исключительно с помощью военной силы. Такой видит философию нашего северного соседа глава украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук, сообщает "Украина 24".



Кравчук считает, что РФ воюет последние 150 лет. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

По словам Кравчука, его позицию подтверждает, как минимум, российская история. Как утверждает экс-президент, в РФ постоянно устраивают войны с другими странами — и так происходит последние полтора столетия. Леонид Кравчук считает, что россияне попросту не видят других возможностей решений проблемных вопросов.

При этом, по словам политика, в РФ постоянно попирают международное право и нормы, прописанные в множестве документов. С такой позицией правительства можно говорить только об одном — Россия постоянно готовится к войне, считает Кравчук. При этом конфликт может вспыхнуть в любой момент.

Именно поэтому, по мнению Леонида Кравчука, украинцам также постоянно следует быть настороже и делать все, дабы избежать худшего исхода ситуации.

Также Кравчук подчеркнул, что все попытки Кремля дискредитировать Украину насчет донбасских вопросов — чистая блажь. Таким образом экс-президент отреагировал на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о возможном обострении войны на Донбассе — из-за, по его словам, "провокаций Украины".

Леонид Кравчук напомнил, что это российские военные пришли на украинскую территорию и продолжают дестабилизировать ситуацию. При этом РФ не выставляет себя стороной конфликта и срывает большинство переговоров. Разумеется, глава отечественной делегации в ТКГ очень недоволен такой позицией, но пообещал, что Украина "не опустит руки" и продолжит бороться.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какой прогноз насчет отношений Украины и России на ближайшее десятилетие сделал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также на портале можно узнать о реакции Пентагона на недавнее обострение военной ситуации в Донецкой области.

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