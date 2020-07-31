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Кравчук рассказал, изменит ли состав украинской делегации в ТКГ

Первый президент Украины и новый глава ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, общался ли с Леонидом Кучмой и отреагировал ли Кремль на его назначение

сегодня, 09:48
Автор:

Елена Волкова
Кравчук рассказал, изменит ли состав украинской делегации в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который представляет теперь Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не исключает кадровых изменений в украинской делегации. Кравчук в интервью "РБК-Украина" ответил на вопрос, будет ли он приглашать в переговоры новых участников или делать кадровые предложения. Об этом сообщает “УП”.

“В понедельник (3 августа – УП) мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги – и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы, - говорит Кравчук. - Мы посоветуемся со всеми. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим".

Кравчук уточнил, что в следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно.

Со своим предшественником на посту в ТКГ Леонидом Кучмой Леонид Кравчук еще не общался. На вопрос, была ли реакция на назначение Кравчука представителем Украины в ТКГ от россиян, первый украинский президент ответил, что на него выходили только журналисты, а политики – нет.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какая польза от назначения Леонида Кравчука председателем ТКГ. 


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