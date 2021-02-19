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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук рассказал, что нужно делать с врагами независимой Украины
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Кравчук рассказал, что нужно делать с врагами независимой Украины

Он видит очень много таких людей в Украине

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, что в нашей стране есть огромное количество людей, которые открыто выступают против независимости государства. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

Кравчук рассказал, что нужно делать с врагами независимой Украины

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, он еще не видел подобной ситуации, как та, что сложилась в Украине сегодня. Он отметил, что предметом споров постоянно становится вопрос о том, является ли Россия агрессором или нет.

Первый президент сказал, что не помнит такой ситуации, чтобы в Украине было столько людей, которые абсолютно враждебно относятся к идее построения независимого украинского государства.

Кравчук заявил, что с людьми, отрицающими независимость нужно действовать в соответствии с украинским законодательством. Он сказал, что не нужно жать руки друг другу, а делать так, чтобы закон работал и виновные были наказаны.

Он подчеркнул, что только тогда все люди поймут, что мы являемся свободной страной. По его словам, пока мы будем предпринимать попытки объединения, не наказав виновных, наша страна никогда не сможет объединиться.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. Во время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта, который предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную демилитаризацию региона.

Предшественником Кравчука во главе делегации был второй президент Украины Леонид Кучма.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко купил телеканал "Прямой".

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Обусуждения

Сергей

сегодня, 12:11

Свобода просто так не дается.Она добывается кровью.Человеческой.С таким соседом как Россия по другому не получится.Россия,начиная с Московии всю историю была врагом Украины.Это ее доктрина,и кто бы к власти в России не пришел,даже Навальный,Россия все равно будет давить Украину.

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