Кравчук предложил запустить автобус через линию разграничения: где именно и зачем

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук настаивает на разблокировании работы контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", что находится в Луганской области. О таком требовании к российской стороне сообщает пресс-служба отечественной делегации ТКГ.

Кравчук требует РФ разблокировать работу КПВВ "Золотое". Фото из открытых источников

По мнению Кравчука, вполне уместно уже в ближайшее время начать возможность пересекать линию разграничения в Золотом, что планируется уже не один месяц. Ориентировочной датой политик называет 24 февраля. Дополнительно Кравчук выступил с предложением ввести в действие специальный "автобус-челнок", предоставленный Украиной, который будет перевозить граждан в обе стороны. Кроме того, при необходимости транспорт можно использовать для доставки гуманитарного груза, если украинцам на оккупированной территории понадобится помощь.

Представители России в ТКГ пока не отреагировали на подобное предложение никоим образом.

Следует отметить, что кроме работы КПВВ "Золотой" Леонида Кравчука также волнуют вопросы сохранения "тишины", освобождение имеющихся у боевиков пленных и, конечно, свободное передвижение в ОРДЛО представителей международных организаций — ОБСЕ, МАГАТЭ и др.

Во время своего выступления на онлайн-встречи с другими представителями ТКГ Леонид Кравчук также в очередной раз подчеркнул, что Россия в конце концов должна прекратить военное наступление и дезинформационную кампанию, ведь все это не поможет. От политика прозвучали справедливые обвинения в ведении армией РФ войны в Донбассе и оккупации Крымского полуострова.

Напомним, что 18 февраля во время прямого эфира одного из украинских телеканалов Леонид Кравчук высказался за то, чтобы украинцы стали называть вещи своими именами. Чиновник убежден, что конфликт на Донбассе следует понимать как войну, а не АТО или ООС.

Также на портале можно узнать, почему, по мнению эксперта, у Кравчука так внезапно изменилась риторика по вопросам Донбасса.

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