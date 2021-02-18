logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

51724.33

ETH/USD

1913.07

LTC/USD

229.00

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика "Война, а не какое-то там АТО": Кравчук предложил план действий насчет Донбасса (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Война, а не какое-то там АТО": Кравчук предложил план действий насчет Донбасса (ВИДЕО)

Кравчук убежден время называть вещи своими именами

сегодня, 14:46
Автор:

Вечканова Елена

Изменение риторики насчет военного противостояния с российскими наемниками на Донбассе — необходимая часть совершенствования политической позиции Украины. Такое мнение во время прямого включения на канале "Украина 24" высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Война, а не какое-то там АТО": Кравчук предложил план действий насчет Донбасса (ВИДЕО)

На Донбассе идет реальная война, а не АТО — Кравчук. Фото: РИА Новости

По мнению политика, государство должно четко демонстрировать, что никаких уступок России делать не собираются. Сохранение национальных стратегических интересов должно быть для власти на первом плане. По словам Кравчука, подобных шансов у оппонента на слабость Украины "не было и не будет никогда".

Для этого, полагает экс-президент, следует наконец на официальном уровне начать называть вещи своими именами. Так, война должна быть войной, а не "каким-то там АТО". Сразу следует отметить, что на самом деле режим антитеррористической операции завершился на Донбассе весной 2018 года. Сейчас действия ВСУ координируются в рамках Операции Объединенных Сил, что имеет определенные отличия от АТО.

"Когда мы говорим о войне в Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, и убивают". Это странная формулировка. Как это "провоцируют и убивают"? Мы должны говорить: "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют", — эмоционально подчеркнул Леонид Кравчук.

Политик убежден: Украина обязательно выдержит любые нападки со стороны российских оккупантов, но следует сохранять спокойствие и действовать адекватно. Также Кравчук считает, что в плане военных действий следует вести себя чуть жестче, одновременно проявляя гибкость в ходе переговоров; но первое, что второе — только "там, где нужно".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что именно, по мнению эксперта, повлияло на изменение риторики Леонида Кравчука относительно войны в Донбассе.

Также на портале можно узнать, почему Кравчук настолько возмущен недопущением международных экспертов по атомным вопросам на территорию ОРДЛО и чем это может грозить.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/10339
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ