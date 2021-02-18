"Война, а не какое-то там АТО": Кравчук предложил план действий насчет Донбасса (ВИДЕО)

Изменение риторики насчет военного противостояния с российскими наемниками на Донбассе — необходимая часть совершенствования политической позиции Украины. Такое мнение во время прямого включения на канале "Украина 24" высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

На Донбассе идет реальная война, а не АТО — Кравчук. Фото: РИА Новости

По мнению политика, государство должно четко демонстрировать, что никаких уступок России делать не собираются. Сохранение национальных стратегических интересов должно быть для власти на первом плане. По словам Кравчука, подобных шансов у оппонента на слабость Украины "не было и не будет никогда".

Для этого, полагает экс-президент, следует наконец на официальном уровне начать называть вещи своими именами. Так, война должна быть войной, а не "каким-то там АТО". Сразу следует отметить, что на самом деле режим антитеррористической операции завершился на Донбассе весной 2018 года. Сейчас действия ВСУ координируются в рамках Операции Объединенных Сил, что имеет определенные отличия от АТО.

"Когда мы говорим о войне в Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, и убивают". Это странная формулировка. Как это "провоцируют и убивают"? Мы должны говорить: "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют", — эмоционально подчеркнул Леонид Кравчук.

Политик убежден: Украина обязательно выдержит любые нападки со стороны российских оккупантов, но следует сохранять спокойствие и действовать адекватно. Также Кравчук считает, что в плане военных действий следует вести себя чуть жестче, одновременно проявляя гибкость в ходе переговоров; но первое, что второе — только "там, где нужно".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что именно, по мнению эксперта, повлияло на изменение риторики Леонида Кравчука относительно войны в Донбассе.

Также на портале можно узнать, почему Кравчук настолько возмущен недопущением международных экспертов по атомным вопросам на территорию ОРДЛО и чем это может грозить.



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