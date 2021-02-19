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"Суверенитет Украины жизненно важен для США и Европы" - Байден обратился к мировым лидерам

Президент США призвал лидеров всех стран мира оказывать помощь Украине в борьбе с российскими угрозами и вызовами

сегодня, 21:55
Автор:

Оленка Клочко

Джо Байден выступил на Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности, и сделал заявления по России, Украине и НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

"Суверенитет Украины жизненно важен для США и Европы" - Байден обратился к мировым лидерам

Байден на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: YouTube

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", — заявил американский президент.

Байден подчеркнул, что мировые лидеры должны поддержать Украину перед угрозами со стороны России.

Он пообещал, что сделает все для противостояния усилиям России по "запугиванию и угрозам" другим странам, а также подчеркнул свою приверженность НАТО в противовес ее критике Трампом. Президент США подчеркнул, что организация надежно зарекомендовала себя уже в течение 72 лет.

Джо Байден подверг критике стремление России расшатать доверие к другим правительствам мира.

"Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию в качестве оружия, чтобы попытаться взорвать нашу систему правления. Они хотят, чтобы люди считали, что наша система более коррумпирована, или так же коррумпирована, как и их. Но мир знает, что это неправда", — заявил Байден.

Напомним, недавно Минфин США ввел санкции против ряда лиц и организаций, их считают причастными к информационной сети, которая влияла на выборы США. Среди них нардеп Андрей Деркач и его информационные ресурсы, которые распространяли информацию о коррупции в международной политике, в частности среди чиновников США — так называемые, "пленки Деркача". "Комментарии" отмечали, что включенных в перечень лиц считают участниками российской сети влияния.

Указанных людей и организации Вашингтон считает частью российской сети влияния.

Источник: https://politics.comments.ua/news/foreign-policy/ssha-vveli-sankcii-proti-dubinskogo-i-onischenko-cherez-vtruchannya-u-vibori-669473.html
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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/02/19/joe-biden-live-updates/
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