"Суверенитет Украины жизненно важен для США и Европы" - Байден обратился к мировым лидерам

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Оленка Клочко
Джо Байден выступил на Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности, и сделал заявления по России, Украине и НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.
Байден на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: YouTube
Байден подчеркнул, что мировые лидеры должны поддержать Украину перед угрозами со стороны России.
Он пообещал, что сделает все для противостояния усилиям России по "запугиванию и угрозам" другим странам, а также подчеркнул свою приверженность НАТО в противовес ее критике Трампом. Президент США подчеркнул, что организация надежно зарекомендовала себя уже в течение 72 лет.
Джо Байден подверг критике стремление России расшатать доверие к другим правительствам мира.
Напомним, недавно Минфин США ввел санкции против ряда лиц и организаций, их считают причастными к информационной сети, которая влияла на выборы США. Среди них нардеп Андрей Деркач и его информационные ресурсы, которые распространяли информацию о коррупции в международной политике, в частности среди чиновников США — так называемые, "пленки Деркача". "Комментарии" отмечали, что включенных в перечень лиц считают участниками российской сети влияния.
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