Кравчук объяснил, зачем Россия стягивает военную технику в Крым

Большинство украинцев обеспокоены участившимися новостями о скоплении военных машин и танков возле границ страны. Также регулярно поступает информация об увеличении представителей российской армии в оккупированном Крыму. Причину такого поведения нашего северного соседа попытался объяснить руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук, пишет "Крым.Реалии".



Кравчук считает, что Россия делает из Крыма военную базу. Фото из открытых источников

По словам Кравчука, постоянным "бряцаньем оружием" на украинской границе Россия пытается продемонстрировать свое превосходство, "показать силу". Также это может быть желание превратить Крым в площадку для последующего создания на полуострове настоящего военного плацдарма.

Первый украинский президент считает, что аннексированный Крым — отличное место для спекуляций на внешнеполитические темы. На это влияет географическое положение полуострова, близость к Турции и вообще морское соседство по бассейну Черного моря с другими государствами.

Российское правительство, уверен Леонид Кравчук, хочет показать всему миру, что отобранный у Украины Крым действительно принадлежит им. Вероятно, наличие серьезной военной базы в понимании России может этому помочь, предполагает политик.

Это, по мнению Кравчука, подтверждается не только нынешним перебрасыванием военной техники в АРК, а и частыми военными учениями армии Российской Федерации на этой территории.

Учитывая перенасыщение информпространства новостями о возможном новом вторжении РФ в Украину, "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов на этот счет. По словам политолога Виктора Каспрука, российское правительство никогда не видело Украину независимым от Москвы государством, так что нападение исключать нельзя. Что еще рассказали специалисты, можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какой прогноз о взаимоотношениях Украины и России на ближайшее десятилетие сделал представитель отечественной делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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