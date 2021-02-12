Новый рейтинг партий – новый лидер: можно ли верить социологам

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Таисия Ерохина
Новые рейтинги (от КМИС) показали очередные чудеса. В лидерах — "Евросолидарность" (18,1%), далее следуют "ОПЗЖ" – 16,8%, "Слуга народа" – 15,5%, "Батькивщина" – 13,2%, "Сила и честь" – 6,3% и "Радикальная партия Ляшко" – 5,2%. Это уже четвертый соцопрос от известных социологических компаний с начала февраля. "Комментарии" выяснили у экспертов, о чём говорит такая динамика и разнообразие результатов (у Центра Разумкова в лидерах — "Слуга народа", у Социологической группы "Рейтинг" и "Украинской социологической группой" – лидирует ОПЗЖ).
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор аналитического центра
"Политика" Николай Давидюк отмечает, что в феврале динамика
соцопросов, действительно, большая. Но не видит в этом ничего плохого.
"Просто весь январь все отдыхали, а сейчас
стараются максимально показать рейтинги, — поясняет он. — Детально, до
процента, мы узнать настоящие рейтинги не можем. Но благодаря большому
количеству исследований хотя бы понимаем тренды. Такое себе среднее
арифметическое".
Николай Давидюк подчеркивает, что политическая
реальность с начала февраля поменялась. И то же закрытие каналов, связанных с
ОПЗЖ, еще не сыграло свою роль в предпочтении респондентов.
"Правда, обнародованный вчера опрос КМИС,
который проводился в течение 5-7 февраля, уже показывает некоторые тенденции.
Те же минус 4% у ОПЗЖ. Думаю, на самом деле больше. Просто не до всех людей еще
спустился этот меседж, не произошло осмысление происходящего", — считает
Николай Давидюк.
Политический социолог, кандидат политических
наук Алексей Полтораков считает, что такая внешне достаточно пестрая электоральная
картина свидетельствует, прежде всего, о достаточно традиционном для нашего
общества недоверии к партийно-политическим структурам.
"Этим и объясняются некоторые расхождения в
полученных авторитетными социологическими службами данных, — поясняет эксперт.
— Ведь в условиях карантина и производного уменьшения возможностей
непосредственного, "живого" общения (с родственниками, друзьями, коллегами), у
нашего общества объективно увеличился и субъективно обострился интерес к
новостям, в т.ч. политическим".
В силу этого, оценки и позиции становятся всё
более эмоционально насыщенными и контекстно-зависимыми, привязанными к "здесь и сейчас", получаемой из медиа яркой "картинки", отмечает Алексей
Полтораков.
"С одной стороны, у общества в условиях затяжного
и всё более уходящего вглубь кризиса проявляется традиционный запрос на
"сильную руку", авторитетного и уверенного в себе лидера, апеллирующего
преимущественно к традиционным ценностям. Показательно в этом смысле, в
частности, то, что "партия реалиста Смешко" более-менее явно опережает "партию
популиста Ляшко". Увы, нынешняя власть предложить украинскому обществу
запрашиваемого "сильного лидера" не может (силач Вирастюк, понятно, не в счет),
— в т.ч. из-за изначально заложенной в ее основу и до сих пор используемой
"формулы" отбора. Это напоминает скорее "кастинг", непрекращающуюся ориентацию
на показатели узнаваемости, популярности, — подчеркивает эксперт. — С другой
стороны, всё более явственной становится усталость общества от идеологического популизма,
на гребне которого к власти пришла "зеленая" команда, а в ее фарватере –
серьезный процент голосов набрала и достаточно одиозная ОПЗЖ".
Ранее стало известно, как в Украине заказывают
социологические опросы.
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