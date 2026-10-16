Конфликт с США дорого обойдется Украине: что теперь грозит Зеленскому

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, несмотря на предупреждение США о возможном прекращении передачи разведданных. Три модели искусственного интеллекта спрогнозировали дальнейшие шаги президента Дональда Трампа и указали на главные риски для Украины.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бот ChatGPT, заявление Зеленского свидетельствует о нежелании Киева разрешить Вашингтону определять цели украинских ударов. НПЗ является не только источником доходов России, но и частью ее военной экономики. Отказ от атак без встречных уступок Москвы ослабил бы Украину.

В то же время, ограничение разведывательной поддержки США может ударить по оборонным возможностям Украины. Трамп способен усилить давление из-за сокращения обмена разведданными, задержки оружия и ограничения технологической помощи. Также возможно персональное политическое давление на Зеленского. Однако полный разрыв отношений невыгоден Вашингтону, поэтому ChatGPT прогнозирует торг с угрозами.

Чат-бот Grok считает, что Трамп стремится быстро завершить войну и представить соглашение как победу. Среди возможных мотивов – предвыборные интересы и желание получить дешевле дизельное топливо.

По прогнозу модели ИИ, США могут избирательно ограничивать разведданные и поставки оружия, помогающего Украине избивать вглубь России. Параллельно Трамп может усилить заявления о том, что Зеленский препятствует миру и продвигать идею смены украинского лидера.

Для Украины Grok прогнозирует попытки навязать одностороннее энергетическое перемирие и заморозку фронта в обмен на экономические уступки Москвы. Если Киев откажется, давление может возрасти. Выход чат-бот видит в поиске более надежной опоры в Европе. Жить будет труднее, резюмирует модель ИИ.

Чат-бот DeepSeek оценивает продолжение ударов по российским НПЗ как опасное противостояние с главным союзником. В то же время, он признает логику Киева: атаки на нефтяную отрасль остаются рычагом давления на Путина, а отказываться от них на фоне российских ударов по Украине нецелесообразно.

По мнению DeepSeek, Трамп стремится быстро завершить войну, а украинские атаки мешают его планам. Угрозы по поводу разведданных, Starlink и оружия чат-бот трактует как способ заставить Киев уступить. Среди возможных шагов – постепенное сворачивание разведывательной поддержки, замораживание новых пакетов вооружений и публичное давление на украинские власти. Зеленский, по мнению модели, может оставаться отдельной мишенью из-за нежелания соглашаться на уговоры с москвой. Главный риск – потеря критически важной помощи США.

Вывод. Все три чата прогнозируют усиление американского давления через разведданные, оружие и технологии, а также персональное давление на Зеленского. Различаются объяснения мотивов Трампа: ChatGPT отмечает торги без полного разрыва отношений, Grok — на предвыборных интересах и энергетическом перемирии, а DeepSeek — риск постепенного сворачивания помощи Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего Трамп не простит Зеленскому.



