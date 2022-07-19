Конфликт между США и Офисом президента: власти призывают избавиться от одиозных чиновников

С 9 июля конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц неоднократно призывала главу Офиса президента Андрея Ермака уйти в отставку. А, 16 июля, обнародованы документы посольства США с кратким итогом исследования деятельности Ермака и его заместителей Олега Татарова и Андрея Смирнова. Эти документы повлекли за собой бурное обсуждение в сети. Об этом пишут "Факты".

Конфликт между США и Офисом президента продолжает набирать обороты (фото из открытых источников)

Поэтому политические эксперты призвали власти к сознательной реакции на информацию, которая может повлиять на поддержку Запада и США Украины.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний призвал власти срезать острые углы и развеять сомнения в отношениях с партнерами, а также отправить в отставку одиозных руководителей ОПУ.

"Публичная репутация у заместителя главы ОП Смирнова такая себе. В ней больше отрицательных оттенков. Но он продолжает занимать свой пост… Смирнов защищал в судах пророссийских политиков Лукаш, Ефремова и журналиста Гужву, также неоднократно продвигавших пророссийские нарративы. Фамилию Смирнова также упоминали в связи с организацией бегства из Украины судьи Чауса. Называли причастным к хищению миллионных сумм из бюджета", — напоминает Загородний.

Как подчеркнул руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович, Смирнова считают приближенным к юристу Януковича Андрею Портнову. "Риски от присутствия такого человека во власти очень велики, если не сказать огромные. И то, что на это указывают наши партнеры, повод задуматься и сделать соответствующие выводы", — написал эксперт.

Аналитик Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько считает, что отставка Смирнова стала бы не только политически обусловленной, но справедливой для украинского общества. "Разве не хватает "пакета" данных для того, чтобы уволить Смирнова? Это будет политически правильно и по-человечески справедливо", — говорится в сообщении Приходько.

А политический эксперт Алексей Голобуцкий напомнил, что после начала войны в 2015 году Смирнов встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а в 2019 году через свою юридическую компанию представлял в Украине интересы его друга — казахстанского олигарха Кенеса Ракишева. "Неудивительно, что американцы шокированы, когда такого человека назначают на высокую должность и в его функции официально прописывают правовую политику, правоохранительную деятельность и судебную систему. А еще, как ни абсурдно, именно Смирнов вовлечен в переговоры по окончательному формату международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ за военные преступления против Украины", — пишет Голобуцкий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байдена призвали проверить связи Ермака с РФ .

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