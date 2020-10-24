Когда Украина может вернуть Крым: украинский министр сделал завление

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Владимир Лавский
Вице-премьер и министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что пока сложно говорить о возвращении Крыма Украине. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Ранее "Комментарии" сообщали, сколько за шесть лет россиян заселили в Крым.
Первая заместительница главы МИДа Эмине Джапарова заявила, что официальные цифры РФ не соответствуют действительности и привела данные украинской стороны.
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