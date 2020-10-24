Когда Украина может вернуть Крым: украинский министр сделал завление

Вице-премьер и министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что пока сложно говорить о возвращении Крыма Украине. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Поймите правильно: Украина продолжает делать шаги, что Крым снова стал украинским. Мы смогли наконец-то вернуть обсуждение данного вопроса в повестку дня. С 2014 года, когда оккупировали Крым и Севастополь, нигде в документах не было прописано ни единого слова о возвращении. Даже в Минских договоренностях, которые так давно обсуждаются в Нормандском формате. На сегодняшний день президент Украины и не только пытается создать площадку, где эти все вопросы можно обсудить. Наши коллеги по Нормандскому формату в этом также заинтересованы, поверьте. Важно, что сейчас об этом вновь заговорили, но называть какие-то конкретные сроки я не могу", — признался Резников.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько за шесть лет россиян заселили в Крым.

Первая заместительница главы МИДа Эмине Джапарова заявила, что официальные цифры РФ не соответствуют действительности и привела данные украинской стороны.











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