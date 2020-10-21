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В МИД рассказали, сколько россиян заселили в Крым

За время аннексии в Крым заселили полмиллиона россиян

сегодня, 03:45
Автор:

Владимир Лавский

Первая заместительница главы МИДа Эмине Джапарова сообщила, что полмиллиона россиян заселили в Крым после аннексии полуострова. Об это она заявила во время круглого стола, сообщает "Интерфакс-Украина". 

В МИД рассказали, сколько россиян заселили в Крым

"Оккупанты делают все, чтобы превратить Крым в военную базу. Все действия России несут исключительно военную цель. Даже если говорить о новых дорогах, то они также нужны для военного присутствия. Украинское население вытесняют с полуострова. Если верить российской статистике, то за это время численность россиян увеличилась на 100 тысяч человек. Однако, по нашим данным, их присутствие увеличилось минимум на полмиллиона человек. И это несет большую угрозу для территориальной целостности Украины", — заявила Джапарова. 

По ее словам, на местное население постоянно происходит психологическое давление и необоснованные аресты. Поэтому нужно как можно скорее вернуть Крым Украине, чтобы жители могли жить себе спокойно. 

Ранее "Комментарии" сообщали о проблемах с водой в Крыму, которые возникли после аннексии полуострова.




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