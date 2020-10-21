В МИД рассказали, сколько россиян заселили в Крым

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Владимир Лавский
Первая заместительница главы МИДа Эмине Джапарова сообщила, что полмиллиона россиян заселили в Крым после аннексии полуострова. Об это она заявила во время круглого стола, сообщает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, на местное население постоянно происходит психологическое давление и необоснованные аресты. Поэтому нужно как можно скорее вернуть Крым Украине, чтобы жители могли жить себе спокойно.
Ранее "Комментарии" сообщали о проблемах с водой в Крыму, которые возникли после аннексии полуострова.
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