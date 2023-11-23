Когда стартует перемирие: в СМИ появились дата и время

Перемирие между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа начнется завтра, 24 ноября, с 7 утра по Киеву, передает арабский телеканал Al Jazeera. Об этом сообщают "Комментарии".

Сектор Газа

А уже через 9 часов после прекращения огня ХАМАС должен будет освободить первую группу заложников. Ожидается, что ХАМАС освободит 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ — 150 заключенных палестинцев.

В то же время будущее прекращение огня в секторе Газа будет коротким, после него интенсивные бои будут продолжаться не менее двух месяцев, заявил министр обороны Израиля.

Напомним, что 7 октября ХАМАС убил 1400 преимущественно мирных израильтян, а также захватил заложников, которых увел с собой в Газу. Часть из них погибла. Согласно заверениям ХАМАСа, от авиационных ударов Израиля. Ранее сам ХАМАС публиковал видео расстрела двух еврейских заложников.

Тем не менее, освобождение заложников было и остается одной из целей израильской операции "Железные мечи", прежде всего ее сухопутной составляющей. Непубличные переговоры в Катаре об освобождении заложников, которые ранее проводили Израиль и ХАМАС, не достигли успеха. ХАМАС отказался освобождать заложников. В ответ военный кабинет Израиля единогласно принял решение о проведении сухопутной операции в секторе Газа — фактическом вторжении армии Израиля на территорию анклава. Во время ее проведения и перед этим, в результате авиационных ударов армии Израиля, погибли более десяти тысяч палестинцев, значительная часть из которых были дети и женщины. Несмотря на международное давление, Израиль отказывался прекращать операцию в секторе Газа, пока не будут освобождены заложники.

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