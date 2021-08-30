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Главная Новости Политика внешняя политика Климкин рассказал, как Меркель до последнего не хотела признавать агрессию РФ
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Климкин рассказал, как Меркель до последнего не хотела признавать агрессию РФ

Экс-глава МИД раскрыл детали визита Меркель в Киев в августе 2014-го

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2014-м году отказывалась верить, что президент России продолжит военную агрессию против Украины, результатом чего станет потеря части украинской территории. Она окажется под контролем российских оккупационных войск. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "1+1" заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин рассказал, как Меркель до последнего не хотела признавать агрессию РФ

Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: DW

Экс-глава МИД вспомнил, что во время визита Меркель в Киев в 2014-м году у него состоялся очень непростой разговор с ключевыми ее советниками. Климкин рассказывает, что тогда он порой, не сдерживая эмоций, отметил, что нельзя не видеть очевидных вещей и не признавать тот факт, что Путин не остановится, как и не признавать того, что именно российские войска находятся на территории Украины. Павел Климкин отметил, что тогда он в ответ услышал, что Меркель отказывается слушать советы и понимать очевидное.

Сама же Ангела Меркель уверяла, что у нее раньше не было оснований не доверять Путину, ведь было много вопросов по которым удавалось достигнуть компромисса и понимания. Также Меркель рассказала, что Путин ее лично уверял, что российских военных на территории Украины нет.

Павел Климкин добавил, дипломаты Европейского Союза также пытались уверять, что нет никаких оснований полагать, что Россия пойдет на открытую агрессию. Даже, когда все казалось очевидным, они просили тянуть время и не предпринимать поспешных решений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Павел Климкин рассказал, что будет означать, если по итогам саммита в Вашингтоне президента Джо Байден и Владимира Зеленский не выйдут вместе к СМИ и не сделают совместное заявление.


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Источник: https://1plus1.ua/ru
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