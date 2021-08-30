Климкин: мы находимся под постоянной угрозой России. Сто процентов Путин будет поднимать ставки

Несмотря на то, что количество обстрелов на Донбассе меньше, чем было в 2014-2015 годах, мы находимся под постоянной угрозой военного вторжения России и Путин не собирается останавливаться. Он будет и дальше усиливать давление. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Павел Климкин Фото: Радио Свобода

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена бывший главный дипломат Украины отметил, что несмотря на все нюансы встреча двух лидеров очень важна. И главная важность состоит в том, что за этим визитом Зеленского в Вашингтон пристально будет следить Кремль.

По словам Павла Климкина, нужны контакты именно на уровне первых лиц государств, потому что Украина до сих пор находится под постоянной угрозой Российской Федерации.

"Сто процентов президент России Путин будет и дальше поднимать ставки, конечно же, используя гибридную атаку против Украины и пытаться расшатать ситуацию изнутри", – отметил Климкин.

Дипломат добавил, в данном случае именно США – это единственное государство, которое может серьёзно противоборство с Москвой. Американцы – единственные, кто могут реально жёстко стоять вместе с нами. Что же касается "Северного потока-2", то дипломат отметил, что здесь Украина вряд ли что-то может представить, ведь все карты сейчас на руках у администрации США.

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