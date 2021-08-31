Кличко назвал Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам

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Кравцев Сергей
Киевский градоначальник Виталий Кличко охарактеризовал, как некультурные заявления министра культуры Александра Ткаченко в свой адрес. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный ресурс КГГА.
Виталий Кличко Фото: liga.net
Виталий Кличко отметил, что Александра Ткаченко позвали на заседание Киевсовета, чтобы услышать от него, как обстоят дела в сфере культурного наследия столицы. По словам мэра, его лично очень беспокоит, что памятники в столице исчезают, община выражает свое беспокойство, а министерство культуры и полиция никак не реагирует на происходящее. Как наглядный пример, Виталий Кличко назвал пример усадьбы Барбана, когда историческое здание снесли, а все потому что министерству культуры не было до него дела и оно не было включено в Реестр объектов культурного наследия.
Мэр Киева заявил, что он от имени депутатов Киевсовета, которым выразили доверие на выборах жители столицы, пригласил Александра Ткаченко на пленарное заседание, но в ответ министр решил лишь через соцсеть через соцсети заявить, что не собирается реагировать на просьбы Киевсовета. По мнению Виталия Кличко, это неуважение к самим киевлянам.
Также Кличко проинформировал, что столичная власть отослала в Минкульт 35 представлений о том, чтобы занести памятники и исторические достопримечательности Киева в Госреестр недвижимых памятников Украины.
Также читайте на "Комментариях" — перед тем, как состоялась сессия Киевсовета Александр Ткаченко через соцсеть оповестил Кличко, что он находится в отпуске и именно поэтому не будет присутствовать на пленарном заседании, куда его пригласили, но вместо него придет его заместитель. В то же время Ткаченко пригласил Кличко в министерство, где попросил отчитаться о том, как обстоят дела с культурным наследием в столице.
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Обсуждения
Новости
Анатолий Шандурский
сегодня, 21:35
ТКАЧЕНКО - ПУСТОЗВОН. ТЯНЕТ КЛЕШНИ УДА , ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПОДМЯЛ ПОД СЕБЯ ОДЕССКУЮ КИНОСТУДИЮ. НЕЗАКОННО УСТРОИЛ МАЕТОК НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ, СКОЛЬЗКАЯ, МСТИТЕЛЬНАЯ И ЗЛОПАМЯТНАЯ ОСОБЬ.
Ольга
сегодня, 21:28
Ничтожества! Откаты получили, и теперь друг на друга сваливают. Тьфу!
вмк
сегодня, 21:18
дурень думкою багатіє