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Главная Новости Политика внутренняя политика Кличко назвал Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам
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Кличко назвал Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко назвал некультурным высказывания министра культуры Александра Ткаченко в свой адрес

сегодня, 21:35
Автор:

Кравцев Сергей

Киевский градоначальник Виталий Кличко охарактеризовал, как некультурные заявления министра культуры Александра Ткаченко в свой адрес. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный ресурс КГГА.

Кличко назвал Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам

Виталий Кличко Фото: liga.net

Виталий Кличко отметил, что Александра Ткаченко позвали на заседание Киевсовета, чтобы услышать от него, как обстоят дела в сфере культурного наследия столицы. По словам мэра, его лично очень беспокоит, что памятники в столице исчезают, община выражает свое беспокойство, а министерство культуры и полиция никак не реагирует на происходящее. Как наглядный пример, Виталий Кличко назвал пример усадьбы Барбана, когда историческое здание снесли, а все потому что министерству культуры не было до него дела и оно не было включено в Реестр объектов культурного наследия.

Мэр Киева заявил, что он от имени депутатов Киевсовета, которым выразили доверие на выборах жители столицы, пригласил Александра Ткаченко на пленарное заседание, но в ответ министр решил лишь через соцсеть через соцсети заявить, что не собирается реагировать на просьбы Киевсовета. По мнению Виталия Кличко, это неуважение к самим киевлянам.

Также Кличко проинформировал, что столичная власть отослала в Минкульт 35 представлений о том, чтобы занести памятники и исторические достопримечательности Киева в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Также читайте на "Комментариях" — перед тем, как состоялась сессия Киевсовета Александр Ткаченко через соцсеть оповестил Кличко, что он находится в отпуске и именно поэтому не будет присутствовать на пленарном заседании, куда его пригласили, но вместо него придет его заместитель. В то же время Ткаченко пригласил Кличко в министерство, где попросил отчитаться о том, как обстоят дела с культурным наследием в столице.


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Источник: https://kmr.gov.ua/uk/content/vitaliy-klychko-rozpoviv-navishcho-na-zasidannya-kyyivrady-zaprosyly-ministra-kultury-ta-0
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comments

Обсуждения

Анатолий Шандурский

сегодня, 21:35

ТКАЧЕНКО - ПУСТОЗВОН. ТЯНЕТ КЛЕШНИ УДА , ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПОДМЯЛ ПОД СЕБЯ ОДЕССКУЮ КИНОСТУДИЮ. НЕЗАКОННО УСТРОИЛ МАЕТОК НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ, СКОЛЬЗКАЯ, МСТИТЕЛЬНАЯ И ЗЛОПАМЯТНАЯ ОСОБЬ.

Ольга

сегодня, 21:28

Ничтожества! Откаты получили, и теперь друг на друга сваливают. Тьфу!

вмк

сегодня, 21:18

дурень думкою багатіє

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