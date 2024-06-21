Китай вернется за стол переговоров: Кулеба сделал обнадеживающее заявление

С большой вероятностью можно сказать, что Украина и Китай продолжат переговоры по прекращению войны, даже несмотря на отказ официального Пекина участвовать в саммите мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем насчет его участия в саммите мира. Но, по мнению Дмитрия Кулебы, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.

"Но мы знаем, что в Пекине очень подробно изучают результаты саммита. В Пекине увидели поразительный масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", — добавил Кулеба.

Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба объяснил, очему ряд стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — с одной стороны, несмотря на яростное сопротивление со стороны России, Украине удалось провести саммит мира. С другой стороны, некоторый осадок остался после того, как стало известно, что итоговое коммюнике отказались подписать полтора десятка стран. В частности, неприятно удивила позиция стран Глобального юга. Как повлияет такой финал саммита мира на дальнейшее течение войны в Украине? Не возникнет ли ситуация, что Украину начнут более решительно подталкивать к уступкам в войне и намекать на переговоры с РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно будет говорить с Россией: Дмитрий Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров.



