Почему ряд стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: ответ МИД

Несколько государств отозвали свои подписи под коммюнике по итогам саммита мира, поскольку швейцарские чиновники поспешили добавить их в список подписантов без подтверждения. Как передает портал "Комментарии", такое объяснение произошедшему нашел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сделав соответствующее заявление в эфире общенационального телемарафона.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", — рассказал Дмитрий Кулеба.

После этого вышеупомянутые страны обратились с просьбой исключить их из списка подписантов.

При этом министр обратил внимание, что первым волну об отзыве подписей начала разгонять российская пропаганда.

Читайте также на портале "Комментарии" — с одной стороны, несмотря на яростное сопротивление со стороны России, Украине удалось провести саммит мира. С другой стороны, некоторый осадок остался после того, как стало известно, что итоговое коммюнике отказались подписать полтора десятка стран. В частности, неприятно удивила позиция стран Глобального юга. Как повлияет такой финал саммита мира на дальнейшее течение войны в Украине? Не возникнет ли ситуация, что Украину начнут более решительно подталкивать к уступкам в войне и намекать на переговоры с РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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