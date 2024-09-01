Кислица намекнул на смерть Лаврова: хочет, чтобы россиянин был жив

Постоянный представитель Украины при Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров мог "склеить ласты". Кислица указал, что хотел бы, чтобы Лавров был жив, чтобы мог предстать перед судом.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Кислица опубликовал в социальной сети X сообщение с фотографией главы МИД РФ Сергея Лаврова. В тексте украинский дипломат заявил, что российские военные преступники после смерти попадут в ад и будут гореть там вечно за свои действия.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они попадут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, обходя чистилище…", — пишет Кислица.

Далее украинский дипломат распространил слухи о якобы смерти Лаврова.

"Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, но все же по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых…", — добавил Кислица.

Российские СМИ не сообщали информацию о смерти Лаврова. Вечером после сообщения Кислицы появилось несколько заявлений от имени российского главы МИД по внешней политике РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Кислица словами "что ты за животное?" высмеял Лаврова в ООН. Таким образом, украинский дипломат отреагировал на заявления главы МИД РФ и его сравнение Запада с книгой писателя Оруэлла.



Также "Комментарии" писали, что Сергей Лавров ответил на предложение мира от Украины об условиях окончания войны. Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия будет строить свою политику исходя из результатов войны в Украине.