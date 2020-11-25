Кипрская церковь окончательно признала ПЦУ, но для нее это может обернуться расколом

Украинское интернет-издание сообщает о том, что, спустя месяц, после того как глава Кипрской церкви без согласия духовенства единолично признал ПЦУ, а внутри самой церкви назревал раскол из-за украинского вопроса, на Кипре провели заседание синода, чтобы окончательно разобраться в вопросе. В итоге большинство духовенства проголосовало за признание Православной Церкви Украины (10 голосов за, 7 против). Но даже после такого результата греческие СМИ продолжают писать о расколе внутри высшего духовенства, ведь часть священнослужителей не могут принять признание ПЦУ, и проведенное голосование считают поспешным. Спикер УПЦ Николай Данилевич заявил, что ситуация с украинским вопросом обернулась для Кипрской церкви расколом и сможет разрешиться только после отхода от дел предстоятеля их церкви, который и развязал эту проблему. Ведь не только участники синода, но и многие представители высшего духовенства на Кипре не поддерживают идею признания ПЦУ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!