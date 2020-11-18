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«ПЦУ не признает больше ни одна поместная церковь»: Филарет рассказал о ситуации с украинской церковью

На пресс-конференции бывший Патриарх рассказал о "подводных" течениях в церковном сегменте

сегодня, 17:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула. 

«ПЦУ не признает больше ни одна поместная церковь»: Филарет рассказал о ситуации с украинской церковью

Как сообщают СМИ, сами представители заграничных епархий во время включения на пресс-конференции назвали Православную Церковь Украины имитацией церкви с политическим подтекстом и обратились к Президенту Зеленскому с призывом защитить права украинцев заграницей.

Представители Киевского Патриархата также обвинили Министерство культуры в фальсификации информации при ликвидации Украинской православной церкви Киевского Патриархата и заявили, что они не уступят ни одного храма и будут бороться за своё законное существование. 

А пока Филарет утверждает, что его церковь продолжает существовать, хотя и вне закона: "нас много, но мы стали изгоями".


Ранее "Комментарии" писали о том, что после эффективного лечения в больнице патриарх Филарет получил негативный результат теста на COVID-19.





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Источник: https://t.me/pavlovskynews/6953
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