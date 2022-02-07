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Киев не сдается: Кулеба прокомментировал объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия

Дмитрий Кулеба продолжит обсуждение вопроса поставок оружия с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Украину

сегодня, 14:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина считает несправедливыми объяснения официального Берлина относительно отказа от поставок вооружения на фоне роста российской угрозы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, добавив, что этот вопрос он намерен продолжить обсуждать со своей коллегой в МИД Германии во время ее визита в Киев. 

Киев не сдается: Кулеба прокомментировал объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, вопрос поставок вооружения Украине, где нужно обязательное согласие Германии, есть ключевым для МИД Украины. По словам дипломата, именно поэтому он намерен услышать от представителей Германии весомые объяснения, а также заверения, что вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки.

Кулеба пояснил, вопрос есть действительно важным, потому что речь идет не только о прямых поставках оружия Германией, но и о поставках от третьих стран и организаций, где без согласия Берлина не обойтись.

Министр предупредил, что эту тему руководство Украины подымет на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Киев.

Дмитрий Кулеба пояснил, когда речь идет об обороне, о единстве в этом вопросе, то не должно быть стран, которые занимают противоположную позицию.

Глава МИД также отметил, что Украина считает несправедливым объяснение Германии о невозможности поставки оружия в кризисные регионы, но при этом Киев не отказывается продолжать сотрудничать с Берлином по ряду вопросов.

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